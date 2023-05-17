Galatasaray'da kırmızı kart gören İtalyan futbolcu Zaniolo sinir krizi geçirdi! Saha kenarındaki görevli ne yapacağını şaşırdı - Son Dakika
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Galatasaray'da kırmızı kart gören İtalyan futbolcu Zaniolo sinir krizi geçirdi! Saha kenarındaki görevli ne yapacağını şaşırdı

17.05.2023 12:14

Galatasaray'ın İstanbulspor'u 2-0 yendiği mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil olan Zaniolo, 75. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Oyundan atılınca adeta sinir krizi geçiren futbolcu sahadan çıkarken tüneli tekmeledi ve yumrukladı. Zaniolo'nun bu davranışı karşısında şaşıran saha görevlisi futbolcuyu sakinleştirmeye çalıştı.

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Şampiyonluk için geri sayıma geçen sarı-kırmızılılarda Nicolo Zaniolo, mücadelede takımını 10 kişi bırakırken davranışları dikkat çekti.

VAR'DAN KIRMIZI ÇIKTI

69. dakikada oyuna giren Zaniolo, 75. dakikada hızını alamayıp rakibine sert bir müdahalede bulundu. Önce sarı kart gören futbolcu, VAR incelemesi sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

TÜNELİ TEKMELEDİ

Sadece 6 dakika sahada kalabilen Zaniolo, oyundan çıkarken adeta sinir krizi geçirdi. İtalyan yıldız, çıkış tünelinin girişini ve duvarlarını yumrukladı. Futbolcunun bu hareketiyle şaşkına dönen bir görevlinin Zaniolo'yu sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

Zaniolo'nun o anlar:

Oyundan atılan Zaniolo sinir krizi geçirdi! Saha kenarındaki görevli neye uğradığını şaşırdı
Oyundan atılan Zaniolo sinir krizi geçirdi! Saha kenarındaki görevli neye uğradığını şaşırdı
Oyundan atılan Zaniolo sinir krizi geçirdi! Saha kenarındaki görevli neye uğradığını şaşırdı
Oyundan atılan Zaniolo sinir krizi geçirdi! Saha kenarındaki görevli neye uğradığını şaşırdı
YORUMLAR
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Rıdvan Dilmen, Zaniolo hakkında bomba açıklamada bulundu: Okan Buruk'un gelecek sezon için Zaniolo ile çalışacağını düşünmüyorum Rıdvan Dilmen, Zaniolo hakkında bomba açıklamada bulundu: Okan Buruk'un gelecek sezon için Zaniolo ile çalışacağını düşünmüyorum

İstanbulspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da kırmızı kart gören İtalyan futbolcu Zaniolo sinir krizi geçirdi! Saha kenarındaki görevli ne yapacağını şaşırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'da kırmızı kart gören İtalyan futbolcu Zaniolo sinir krizi geçirdi! Saha kenarındaki görevli ne yapacağını şaşırdı - Son Dakika
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