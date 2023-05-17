Galatasaray'da kırmızı kart gören İtalyan futbolcu Zaniolo sinir krizi geçirdi! Saha kenarındaki görevli ne yapacağını şaşırdı

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Şampiyonluk için geri sayıma geçen sarı-kırmızılılarda Nicolo Zaniolo, mücadelede takımını 10 kişi bırakırken davranışları dikkat çekti.

VAR'DAN KIRMIZI ÇIKTI

69. dakikada oyuna giren Zaniolo, 75. dakikada hızını alamayıp rakibine sert bir müdahalede bulundu. Önce sarı kart gören futbolcu, VAR incelemesi sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

TÜNELİ TEKMELEDİ

Sadece 6 dakika sahada kalabilen Zaniolo, oyundan çıkarken adeta sinir krizi geçirdi. İtalyan yıldız, çıkış tünelinin girişini ve duvarlarını yumrukladı. Futbolcunun bu hareketiyle şaşkına dönen bir görevlinin Zaniolo'yu sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

Zaniolo'nun o anlar: