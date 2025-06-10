Galatasaray\'da kritik süreç: Victor Osimhen son kararını veriyor

Transferde rotasını çizmek için Victor Osimhen'den gelecek haberi bekleyen Galatasaray'ın vakti gün geçtikçe azalıyor. Al-Hilal'in 45 milyon euro'yu bulan astronomik teklifini reddeden Osimhen, bu cevabıyla Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

İLK HEDEFİ AVRUPA

Ancak Nijeryalı yıldız, ilk hedef olarak Avrupa'nın büyük liglerinden birinde dev bir ekip ile yeni yolunu çizmek istiyor. İtalya'dan Juventus, İngiltere'den Manchester United ve Chelsea ihtimallerini düşünen başarılı forvetin, bir süre daha beklemek istediği ve tekliflerin böyle gelmesini umut ettiği de öğrenildi.

KRİTİK SÜREÇ

Suudi Arabistan'ı son seçenek olarak gören 26 yaşındaki golcü için Galatasaray hala masada. Sarı-kırmızılılar için kritik süreç ise başladı. A Planı Osimhen olan Galatasaray, daha fazla beklemek istemiyor.

DROGBA ENGEL OLDU

Afrika basınında çıkan haberlere göre; Victor Osimhen'in Al-Hilal'e imza atmamasının ardında Didier Drogba yatıyor. Chelsea'nin efsanelerinden olan ve Osimhen'in İngiliz ekibine gelmesi gerektiğini sık sık dile getiren Fildişili efsanenin, oyuncu ile görüştüğü ve Chelsea ihtimali yüzünden imza atmamasını istediği aktarıldı.