Galatasaray'da kritik süreç: Victor Osimhen son kararını veriyor - Son Dakika
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Galatasaray'da kritik süreç: Victor Osimhen son kararını veriyor

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Galatasaray\'da kritik süreç: Victor Osimhen son kararını veriyor
10.06.2025 09:57
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Galatasaray\'da kritik süreç: Victor Osimhen son kararını veriyor
Haber Videosu

Transfer sürecinde Osimhen'i bekleyen Galatasaray'ın zamanı hızla tükeniyor. Al-Hilal'in 45 milyon euroluk teklifini reddeden Osimhen, Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Ancak Nijeryalı yıldızın ilk hedefi, Avrupa'nın büyük liglerinden birinde dev bir takımla anlaşmak. Juventus, Manchester United ve Chelsea ile anlaşma ihtimali üzerinde duran forvet, bir süre daha beklemeyi planlıyor.

Transferde rotasını çizmek için Victor Osimhen'den gelecek haberi bekleyen Galatasaray'ın vakti gün geçtikçe azalıyor. Al-Hilal'in 45 milyon euro'yu bulan astronomik teklifini reddeden Osimhen, bu cevabıyla Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

İLK HEDEFİ AVRUPA

Ancak Nijeryalı yıldız, ilk hedef olarak Avrupa'nın büyük liglerinden birinde dev bir ekip ile yeni yolunu çizmek istiyor. İtalya'dan Juventus, İngiltere'den Manchester United ve Chelsea ihtimallerini düşünen başarılı forvetin, bir süre daha beklemek istediği ve tekliflerin böyle gelmesini umut ettiği de öğrenildi.

KRİTİK SÜREÇ

Suudi Arabistan'ı son seçenek olarak gören 26 yaşındaki golcü için Galatasaray hala masada. Sarı-kırmızılılar için kritik süreç ise başladı. A Planı Osimhen olan Galatasaray, daha fazla beklemek istemiyor.

DROGBA ENGEL OLDU

Afrika basınında çıkan haberlere göre; Victor Osimhen'in Al-Hilal'e imza atmamasının ardında Didier Drogba yatıyor. Chelsea'nin efsanelerinden olan ve Osimhen'in İngiliz ekibine gelmesi gerektiğini sık sık dile getiren Fildişili efsanenin, oyuncu ile görüştüğü ve Chelsea ihtimali yüzünden imza atmamasını istediği aktarıldı.

Manchester United, Victor Osimhen, Galatasaray, Juventus, Chelsea, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da kritik süreç: Victor Osimhen son kararını veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Hamit Gündoğdu:
    Şişirdikçe şişirdiler Osman efendiyi...ama kimse talip olmadı...sonuçta cincona kitliyecekler gibi;))) 3 6 Yanıtla
  • Merck@1952:
    yılan hikayesine döndürdün be oshimen gitte artık sende kurtul gs kurtulsun ne bu ya 2 0 Yanıtla
  • Osman Sedat Karahan:
    Avrupa , Oshimen e , Galatasaray dan daha fazla para vermez.... Veremez demiyorum .... Vermez diyorum... Bence birkaç yıl Galatasaray da oynayıp , sonrasında Arap takımlarına gidecek... 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    takımın ayarı bozulacak o garanti 0 0 Yanıtla
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