Galatasaray'da kupa rotasyonu - Son Dakika
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Galatasaray'da kupa rotasyonu

19.10.2022 21:27
Galatasaray'da kupa rotasyonu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Kayserispor maçının 11'ine göre Kastamonuspor'a karşı rotasyon yaptı ve 11'i tamamen değiştirdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Kayserispor maçının 11'ine göre Kastamonuspor'a karşı rotasyon yaptı ve 11'i tamamen değiştirdi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Galatasaray Nef Stadyumu'nda TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu mücadelede rotasyon yaptı ve son olarak Süper Lig'de oynadıkları Kayserispor maçının 11'ini tamamen değiştirdi. Buruk ayrıca Kastamonuspor karşısında tek forvetli sistemden çift forvetli sisteme geçti.

Mathias Ross ilk kez formayı giydi

Sezon başında Aalborg takımında transfer edilen Danimarkalı futbolcu Mathias Ross, Kastamonuspor maçıyla birlikte ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi. Teknik Direktör Okan Buruk, 21 yaşındaki futbolcuya 11'de görev verdi.

Okan Kocuk bu sezon ilk kez kalede

Geçtiğimiz sezon Giresunspor'da kiralık olarak geçiren ve tekrar takıma dönen kaleci Okan Kocuk bu sezon Galatasaray'da ilk kez görev aldı. Süper Lig'de oynanan maçlarda Uruguaylı kaleci Fernando Muslera 11 başlarken, Teknik Direktör Okan Buruk kupada kaleyi Okan Kocuk'a emanet etti.

Galatasaray'da ayrıca bu sezonun yeni transferlerinden Milot Rashica ve Yusuf Demir, ilk kez bir mücadeleye 11'de başladı.

Sarı-kırmızılılar mücadeleye Okan Kocuk, Leo Dubois, Mathias Ross, Emin Bayram, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Yusuf Demir, Haris Seferovic ve Bafetimbi Gomis 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Jankat Yılmaz, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Emre Taşdemir, Barış Alper Yılmaz, Baran Aksaka, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman ve Metahan Baltacı bekledi.

Galatasaray'da Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Sacha Boey, Lucas Torreira, Victor Nelsson, Juan Mata, Dries Mertens, Kazımcan Karataş ve Mauro Icardi maçın kadrosunda bulunmadı.

Galatasaraylı taraftarlar, kupa maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, mücadele öncesinde tezahüratlarıyla takımlarını maça hazırladı. Galatasaraylı taraftarlar ayrıca, Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden kazanasını unutmadı ve 'Gönlümüz kapkara, seninleyiz Amasra' pankartını açtı.

Kastamonuspor taraftarları da deplasman tribününü tamamen doldurdu. Kastamonu'ndan otobüslerle karşılaşmaya gelen taraftarlar, bu önemli maçta takımlarına büyük destek oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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