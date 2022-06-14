Galatasaray'da, Marcao'nun alternatifi belli oldu! Yerine gelecek isim taraftarı mutlu edecek - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'da, Marcao'nun alternatifi belli oldu! Yerine gelecek isim taraftarı mutlu edecek

14.06.2022 11:53

Galatasaray'da Marcao'nun ayrılması halinde yerine gelecek isim netleşti. Daha önce iki kez kiralık olarak Galatasaray'da top koşturan Jason Denayer, yönetimden haber bekliyor.

Galatasaray'da başkanlığa seçilen Dursun Özbek'in ilk hamlesi teknik direktörü belirlemek olacak. Çalışılacak hoca belli olduktan sonra transfer çalışmaları hız kazanacak.

MARCAO'YA TEKLİFLER VAR

Başta Sevilla olmak üzere birçok Avrupa kulübünün radarında olan isim Marcao iyi bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılabilir. Marcao ayrılırsa görüşülecek ilk isim Jason Denayer olacak. Aydınlık Gazetesi'nin haberine göre; Jason Denayer imza atmaya hazır. Bonservisi elinde olan Belçikalı stoper imza parası karşılığında Galatasaray'a dahil olabilir. Denayer daha önce 2015-2016 ve 2017-2018 sezonlarında Galatasaray forması giydi.

Taraftar çok sevinecek! Galatasaray'da Marcao giderse alternatif belli
YORUMLAR
500
Galatasaray'da Dursun Özbek harekete geçti! Alman teknik direktör Marco Rose ile görüşme gerçekleşti Galatasaray'da Dursun Özbek harekete geçti! Alman teknik direktör Marco Rose ile görüşme gerçekleşti Galatasaray'da başkanlığa seçilen Dursun Özbek ve yönetimi mazbatalarını aldı Galatasaray'da başkanlığa seçilen Dursun Özbek ve yönetimi mazbatalarını aldı

Jason Denayer, Dursun Özbek, Galatasaray, Marcao, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da, Marcao'nun alternatifi belli oldu! Yerine gelecek isim taraftarı mutlu edecek - Son Dakika


Son Dakika
11:53 Galatasaray'da, Marcao'nun alternatifi belli oldu! Yerine gelecek isim taraftarı mutlu edecek
11:51 İsrail'den Türkiye'deki vatandaşlarına çağrı: İran suikast timleri odanızda bekliyor
11:42 Erdoğan'dan sonra Bakan Bilgin'de açıklama yaptı: Temmuzda çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenleme gerçekleştireceğiz
11:40 Yüz felci geçiren Justin Bieber, son durumu hakkında konuştu: Biliyorum bu fırtına geçecek, İsa yanımda
11:26 Gram altının fiyatı yeni günde 1.014 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:13 Benzine 97 kuruşluk indirim bekleniyor! Bu gece yarısından sonra uygulanabilir
11:11 Dolar/TL haftanın ikinci gününde 17,24 seviyelerinde işlem görüyor
11:02 Devlet Bahçeli'den polise yumruk atan DBP'li vekile sert sözler: Böyle bir şerefsizliğe hangi ülke ruhsat verir?
11:00 Eski NBA yıldızının dilencilik yaparken görüntülendiği iddia edildi!
10:58 45 gün güneş doğmuyor, nehirler kırmızı akıyor! İşte dünyanın en iç karartıcı şehri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 12:08:38. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray'da, Marcao'nun alternatifi belli oldu! Yerine gelecek isim taraftarı mutlu edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement