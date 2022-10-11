Galatasaray'da Mauro Icardi ilk 11'de oynamak istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'da Mauro Icardi ilk 11'de oynamak istiyor

11.10.2022 14:13
Galatasaray'da Mauro Icardi ilk 11'de oynamak istiyor

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Teknik Direktör Okan Buruk ile konuşarak ilk 11'de forma giymek istediğini belirtti.

Son dönemde eşi Wanda Nara ile olan anlaşmazlıklarıyla gündem olan Mauro Icardi, aşk hayatındaki sıkıntılarını bir kenara atarak futbol oynamaya odaklandı.

Kayserispor maçına yoğun şekilde hazırlanan Arjantinli futbolcu ilk 11'de forma giymek istediğini Teknik Direktör Okan Buruk'a iletti.

"KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"

Kondisyon anlamında eksiklikleri olan tecrübeli futbolcu için son kararı teknik direktör Buruk'un vereceği öğrenilse de yeniden futbola odaklanan Icardi'nin hocasına, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Forma bekliyorum" dediği ifade edildi.

Okan Buruk'un da beklentilerin altında kalan ve son iki maçta gol atamayan Bafetimbi Gomis'in yerine Mauro Icardi'ye şans vermeyi planladığı belirtiliyor.

YORUMLAR
500

Mauro Icardi, Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Mauro Icardi ilk 11'de oynamak istiyor - Son Dakika


Son Dakika
16:11 Özel bankaların emekli promosyonu yarışına kamu bankaları da dahil oldu! Tutar 5 bin liraya çıktı
16:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikalılar uzun süredir fiilen bu savaşın içinde, savaş Anglo Saksonlar tarafından kontrol ediliyor
16:12 ş görüşmesine gittiği otelin 5. katından düşerek hayatını kaybeden Gamze Açar davasında 2 sanık müebbet aldı
15:55 İBB Başkanı İmamoğlu, sık sık atıştığı AK Partili Tevfik Göksu'yu acı gününde yalnız bırakmadı
15:53 Usta oyuncu Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter, 70 yaşında yaşamını yitirdi
15:46 Prens Selman'ın sahibi olduğu Premier Lig ekibi Newcastle, Uğurcan Çakır için gözünü kararttı! Trabzonspor, 20 milyon euro bonservis istiyor
15:29 Kocaeli'de eşini öldürüp PKK'ya katılmak istemişti! O sanığa ağırlaştırılmış müebbet verildi
15:12 Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ten Ronaldo açıklaması: Projeyi ve planlı olmayı konuşmalıyız
15:05 Eski Alman bakandan skandal sözler: Üşüyorsanız kazak giyin ve üstüne bir kazak daha giyin
14:57 Metin Akpınar'dan tepki çeken sözler: Bugün Türkiye cahil bir ülkedir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 16:29:19. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray'da Mauro Icardi ilk 11'de oynamak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement