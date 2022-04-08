Galatasaray'da Metin Öztürk, başkan adaylığı dosyasını divan kuruluna verdi - Son Dakika

Galatasaray Kulübününe 30 Nisan'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olan Metin Öztürk, adaylık dosyasını divan kuruluna verdi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'nda bulunan kulüp merkezine gelen Öztürk ile ekibi, 44 kişilik yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu aday listelerini, divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan'a teslim etti.

Metin Öztürk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen senenin haziran ayında gerçekleştirilen seçimde de aday olduğunu hatırlatarak, "Ekibimizde çok fazla değişikliğimiz yok. Yeni 1-2 arkadaşım takviye oldu. Galatasaray'ın sorunları ağır, biliyoruz. Şu an bildiğim kadarıyla iki adayız. İnşallah kısmet olur da 30 Nisan'da bu görev tevdi edilirse, rahatlıkla bunun altından kalkacağımıza eminim. Taraftarlarımız bayraklarını hazırlasın." diye konuştu.

Galatasaray Kulübü için en önemli konunun finans olduğunu aktaran Öztürk, "Ekibimiz ağırlıklı olarak iş adamı. Her biri yaklaşık birkaç milyar liralık şirketleri yönetiyor. Onları yönetemezseniz Galatasaray'ı yönetemezsiniz. Her sene şampiyon olsanız dahi bu borçlar ödenmez. Biz 2 yıl 1 aylığına seçiliyoruz. Takip eden 3 yıl da bize kısmet olacak ve Galatasaray'ın borçlarını sıfırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Metin Öztürk, finansal açıdan kulübün durumunu bildiklerini dile getirerek, "Yaptığımız hesaba göre kasaya bu sene ilave bir milyar lira koymak lazım. Biz hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Bu sakın kasa kolaylığı diye algılanmasın. Burada iş adamı ekibi var. Ekibimiz buna hazır. Kısa zamanda göreceksiniz. Biz vaat değil, iş yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Öztürk, seçilmeleri halinde futbol takımı teknik direktörlüğü için nasıl bir tasarrufta bulunacaklarına yönelik soruyu, "Sezon devam ediyor. Galatasaray'ın amacı en ileri noktada bitirmektir. Önümüzde çok kıymetli bir Fenerbahçe maçı var. Hoca ile ilgili şu an diyecek bir şey yok. Çünkü kulübün profesyonellerinin tamamı devam ediyor. Bizim amacımız birini göndermek değil, eldekinden en iyi şekilde faydalanmak. Biz de başarılıysak devam ederiz, hoca da başarılıysa devam eder. Eldeki kontratlara bakarız. Başarılı değilse elbette Galatasaray'ın geleceği önemli. Futbolcularımızla oturduğumuz gibi hocamızla otururuz, gelecek yılın planında olup olmayacaklarına karar veririz." şeklinde yanıtladı.

Yönetim kurulu

Metin Öztürk'ün aday yönetim kurulu listesinde Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Can Natan, Adil Emecan, Mehmet İsmail Sarıkaya, Binnur Doğançe Zaimler, Dikran Gülmezgil, Emir Aral, Fabrizio Casaretto ve Ethem Baturalp Pamukçu bulundu. Mustafa Manav, Tanur Lara Yılmaz, Hasan Aslan, Hacı Güçlü ve Saltuk Buğrahan Budak da yönetim kurulu yedek listesinde yer aldı.

Bu arada Öztürk'ün seçilmesi durumunda Rıza Tevfik Morova'nın ikinci başkan, Mehmet İsmail Sarıkaya ve Dikran Gülmezgil'in başkan yardımcısı, Bora İsmail Bahçetepe'nin genel sekreter, Fabrizio Casaretto'nun da muhasip üye olarak görev yapacağı bildirildi.