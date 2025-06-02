Galatasaray'da Muslera en istikrarlı oyuncu - Son Dakika
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Galatasaray'da Muslera en istikrarlı oyuncu

02.06.2025 11:30
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Galatasaray, Muslera'nın liderliğinde 30 galibiyetle şampiyon oldu. 5. yıldızı takmaya hak kazandı.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın en istikrarlı futbolcusu Uruguaylı kaptanı Fernando Muslera oldu.

Süper Lig'de sezonu 30 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, 95 puan topladı. Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 11 puan önünde şampiyonluğa ulaştı.

Üst üste 3, toplamda 25. kez mutlu sona ulaşarak Türk futbol tarihinde 5. yıldızı takmaya hak kazanan kadroda 35 farklı futbolcu Süper Lig'de süre aldı. Bu oyuncular arasında en fazla süreyi 3 bin 59 dakika ile 14 sezonluk kariyerini sonlandıran Muslera oldu. Tecrübeli kaleci, tamamı ilk 11'de 34 maçta forma giydi.

Uruguaylı file bekçisini 2 bin 268 dakika ile vatandaşı Lucas Torreira izledi. Milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı ise 2 bin 758 dakika ile en fazla forma giyen üçüncü futbolcu konumunda.

İlk 10'da 4 Türk

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluğa taşıdığı takımında birçok Türk futbolcuya da uzun süreler verdi.

Buruk, ligde en fazla süre tanıdığı ilk 10 futbolcu arasında 4 Türk yer aldı. Abdülkerim Bardakcı, 2 bin 758 dakika ile üçüncü, Barış Alper Yılmaz 2 bin 616 dakika ile beşinci, Yunus Akgün 2 bin 115 dakika ile sekizinci, Kaan Ayhan ise bin 725 dakika ile onuncu sırada yer buldu.

Yaş ortalaması 27

Galatasaray'da bu sezon forma giyen futbolcuların yaş ortalaması 27,2 oldu.

Sarı-kırmızılı takımda bu sezon forma giyen futbolcular arasında en tecrübelisi 16 Haziran 1986 doğumlu (38) Fernando Muslera. Tecrübeli file bekçisini 6 Mayıs 1987 (38) doğumlu Dries Mertens izledi.

En genç oyuncular ise 20 Nisan 2007 doğumlu (18) Berat Luş ile 18 Ocak 2007 doğumlu (18) Arda Ünyay oldu.

Performans

Galatasaray'da bu sezon Süper Lig maçlarında süre alan futbolcuların performansı şöyle:

FutbolcuYaşUyrukKadrodaMaçİlk 11GolSarıKırmızıSüre (Dk)
Fernando Muslera38Uruguay34343418-3059
Lucas Torreira29Uruguay33323254-2768
Abdülkerim Bardakcı30Türkiye32323234-2758
Davinson Sanchez28Kolombiya33313137-2709
Barış Alper Yılmaz25Türkiye323231128-2616
Victor Osimhen27Nijerya303028264-2384
Gabriel Sara25Brezilya32312824-2366
Yunus Akgün24Türkiye30302574-2115
Dries Mertens38Belçika36342353-1885
Kaan Ayhan30Türkiye31301916-1725
Roland Sallai28Macaristan282718210-1725
Ismail Jakobs25Senegal201714-2-1184
Eren Elmalı24Türkiye141210-2-870
Berkan Kutlu27Türkiye36256-1-802
Mario Lemina31Gabon1412912-802
Przemyslaw Frankowski30Polonya131210-21784
Alvaro Morata32İspanya1212662-651
Elias Jelert21Danimarka27215-1-578
Kerem Demirbay31Türkiye30205-2-533
Mauro Icardi32Arjantin8774--528
Ahmed Kutucu25Türkiye1614513-503
Michy Batshuayi31Belçika2018151-391
Carlos Cuesta26Kolombiya1354-2-325
Victor Nelsson26Danimarka20112---285
Metehan Baltacı26Türkiye30104--1280
Günay Güvenç33Türkiye3532--1181
Kerem Aktürkoğlu26Türkiye3322--174
Leo Dubois30Fransa222---160
Yusuf Demir21Avusturya2487---149
Hakim Ziyech32Fas951-1-147
Derrick Köhn26Almanya111---87
Efe Akman19Türkiye214----19
Eyüp Aydın20Türkiye202----12
Berat Luş18Türkiye21----2
Arda Ünyay18Türkiye11----1

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Uruguay, Muslera, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Muslera en istikrarlı oyuncu - Son Dakika

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