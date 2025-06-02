Galatasaray'da Muslera en istikrarlı oyuncu

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın en istikrarlı futbolcusu Uruguaylı kaptanı Fernando Muslera oldu.

Süper Lig'de sezonu 30 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, 95 puan topladı. Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 11 puan önünde şampiyonluğa ulaştı.

Üst üste 3, toplamda 25. kez mutlu sona ulaşarak Türk futbol tarihinde 5. yıldızı takmaya hak kazanan kadroda 35 farklı futbolcu Süper Lig'de süre aldı. Bu oyuncular arasında en fazla süreyi 3 bin 59 dakika ile 14 sezonluk kariyerini sonlandıran Muslera oldu. Tecrübeli kaleci, tamamı ilk 11'de 34 maçta forma giydi.

Uruguaylı file bekçisini 2 bin 268 dakika ile vatandaşı Lucas Torreira izledi. Milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı ise 2 bin 758 dakika ile en fazla forma giyen üçüncü futbolcu konumunda.

İlk 10'da 4 Türk

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluğa taşıdığı takımında birçok Türk futbolcuya da uzun süreler verdi.

Buruk, ligde en fazla süre tanıdığı ilk 10 futbolcu arasında 4 Türk yer aldı. Abdülkerim Bardakcı, 2 bin 758 dakika ile üçüncü, Barış Alper Yılmaz 2 bin 616 dakika ile beşinci, Yunus Akgün 2 bin 115 dakika ile sekizinci, Kaan Ayhan ise bin 725 dakika ile onuncu sırada yer buldu.

Yaş ortalaması 27

Galatasaray'da bu sezon forma giyen futbolcuların yaş ortalaması 27,2 oldu.

Sarı-kırmızılı takımda bu sezon forma giyen futbolcular arasında en tecrübelisi 16 Haziran 1986 doğumlu (38) Fernando Muslera. Tecrübeli file bekçisini 6 Mayıs 1987 (38) doğumlu Dries Mertens izledi.

En genç oyuncular ise 20 Nisan 2007 doğumlu (18) Berat Luş ile 18 Ocak 2007 doğumlu (18) Arda Ünyay oldu.

Performans

Galatasaray'da bu sezon Süper Lig maçlarında süre alan futbolcuların performansı şöyle:

Futbolcu Yaş Uyruk Kadroda Maç İlk 11 Gol Sarı Kırmızı Süre (Dk) Fernando Muslera 38 Uruguay 34 34 34 1 8 - 3059 Lucas Torreira 29 Uruguay 33 32 32 5 4 - 2768 Abdülkerim Bardakcı 30 Türkiye 32 32 32 3 4 - 2758 Davinson Sanchez 28 Kolombiya 33 31 31 3 7 - 2709 Barış Alper Yılmaz 25 Türkiye 32 32 31 12 8 - 2616 Victor Osimhen 27 Nijerya 30 30 28 26 4 - 2384 Gabriel Sara 25 Brezilya 32 31 28 2 4 - 2366 Yunus Akgün 24 Türkiye 30 30 25 7 4 - 2115 Dries Mertens 38 Belçika 36 34 23 5 3 - 1885 Kaan Ayhan 30 Türkiye 31 30 19 1 6 - 1725 Roland Sallai 28 Macaristan 28 27 18 2 10 - 1725 Ismail Jakobs 25 Senegal 20 17 14 - 2 - 1184 Eren Elmalı 24 Türkiye 14 12 10 - 2 - 870 Berkan Kutlu 27 Türkiye 36 25 6 - 1 - 802 Mario Lemina 31 Gabon 14 12 9 1 2 - 802 Przemyslaw Frankowski 30 Polonya 13 12 10 - 2 1 784 Alvaro Morata 32 İspanya 12 12 6 6 2 - 651 Elias Jelert 21 Danimarka 27 21 5 - 1 - 578 Kerem Demirbay 31 Türkiye 30 20 5 - 2 - 533 Mauro Icardi 32 Arjantin 8 7 7 4 - - 528 Ahmed Kutucu 25 Türkiye 16 14 5 1 3 - 503 Michy Batshuayi 31 Belçika 20 18 1 5 1 - 391 Carlos Cuesta 26 Kolombiya 13 5 4 - 2 - 325 Victor Nelsson 26 Danimarka 20 11 2 - - - 285 Metehan Baltacı 26 Türkiye 30 10 4 - - 1 280 Günay Güvenç 33 Türkiye 35 3 2 - - 1 181 Kerem Aktürkoğlu 26 Türkiye 3 3 2 2 - - 174 Leo Dubois 30 Fransa 2 2 2 - - - 160 Yusuf Demir 21 Avusturya 24 8 7 - - - 149 Hakim Ziyech 32 Fas 9 5 1 - 1 - 147 Derrick Köhn 26 Almanya 1 1 1 - - - 87 Efe Akman 19 Türkiye 21 4 - - - - 19 Eyüp Aydın 20 Türkiye 20 2 - - - - 12 Berat Luş 18 Türkiye 2 1 - - - - 2 Arda Ünyay 18 Türkiye 1 1 - - - - 1

Kaynak: AA