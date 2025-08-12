Süper Lig devi Galatasaray, yeni sezondaki kaleci transferinde çalışmalarını sürdürürken sıcak bir gelişme yaşandı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Manchester City forması giyen Brezilyalı kaleci Ederson'u kadrosuna katmak adına görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların hem kulüp hem de oyuncu tarafıyla görüşme yaptığı ve olumlu seyrettiğini dile getirildi.
Haberde, PSG'li kaleci Donnarumma seçeneğinin gündemde olmadığı ve kulüp tarafından Ederson transferine odaklanıldığı ifade edildi.
2017 yılından bu yana Manchester City kalecini koruyan tecrübeli file bekçisi, çıktığı 372 karşılaşmanın 168'inde kalesinde gol görmedi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'da mutlu son yakın! Manchester City ile görüşmeler olumlu gidiyor - Son Dakika
