Galatasaray'da Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Renk Seçimi Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray'da Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Renk Seçimi Yapıldı

Galatasaray\'da Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı\'nda Renk Seçimi Yapıldı

Galatasaray'da 25 Mayıs'ta yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Dursun Özbek kırmızı, Süheyl Batum sarı renkli pusula ile yarışacak. Renk seçimi, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan'ın bilgilendirmesi sonrasında gerçekleştirildi. Dursun Aydın Özbek kırmızı, Bedii Süheyl Batum ise sarı renkli oy pusulası ile yarışacak.

13.05.2024 19:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'da 25 Mayıs'ta yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Dursun Özbek kırmızı, Süheyl Batum sarı renkli pusula ile yarışacak.

Galatasaray Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı'nda kullanılacak oy pusulası için renk seçimi gerçekleştirildi. RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan'ın yaptığı bilgilendirme sonrasında başkan adayları Dursun Aydın Özbek (6602) ve Bedii Süheyl Batum (6806) arasında renk seçimine gidildi.

Dursun Aydın Özbek'i temsilen Metin Öztürk, Bedii Süheyl Batum'u temsilen ise Rezan Epözdemir renk seçiminde hazır bulundu.

Gerçekleşen renk çekiminin ardından Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı'nda Dursun Aydın Özbek kırmızı, Bedii Süheyl Batum ise sarı renkli oy pusulası ile yarışacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bedii Süheyl Batum, Dursun Aydın Özbek, Dursun Özbek, Galatasaray, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Renk Seçimi Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:26 İstanbul’da suya yüzde 36 ile 53 oranında zam yapıldı. İstanbul'da suya yüzde 36 ile 53 oranında zam yapıldı.
18:01 TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’den gülümseten sözler: Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'den gülümseten sözler: Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
17:49 Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’ye geleceği yıllar öncesinden belliymiş Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye geleceği yıllar öncesinden belliymiş
17:01 Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı
16:49 FETÖ’cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma FETÖ'cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma
16:27 Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 18:39:58. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray'da Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Renk Seçimi Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement