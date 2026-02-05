Galatasaray\'da Renato Nhaga\'nın transferiyle bir ilk gerçekleşti

Galatasaray'ın yeni transferi Renato Nhaga, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki ilk Gine-Bissaulu futbolcu oldu.

GALATASARAY TARİHİNDEKİ İLK GİNE-BISSAULU

Galatasaray, ara transfer döneminde Noa Lang ve Yaser Asprilla'nın ardından Renato Nhaga'yı Portekiz ekibi Casa Pia'dan 6 milyon 500 bin avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Genç oyuncu, bu transferle sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki ilk Gine-Bissaulu futbolcu ünvanını aldı.

YABANCI SAYISI 216'YA ÇIKTI

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Renato Nhaga, kulüp tarihindeki 216. yabancı futbolcu oldu. Sarı-kırmızılılar, eski adı Türkiye 1. Futbol Ligi olan Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan Nhaga transferine kadar 6 kıta ve 53 ülkeden 215 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı. Nhaga'nın transferiyle Galatasaray tarihindeki yabancı oyuncu sayısı 216'ya çıktı.

MİLLİ TAKIMDA 6 MAÇ OYNADI

Renato Nhaga, genç yaşına rağmen Gine-Bissau Milli Takımı ile 6 maçta görev aldı. Milli formayı ilk kez 6 Haziran 2025 tarihinde Burundi ile oynanan hazırlık maçında giyen 18 yaşındaki futbolcu, toplamda 6 kez Gine-Bissau Milli Takımı ile sahaya çıktı. Eski takımı Casa Pia ile bu sezon 21 resmi maça çıkan genç oyuncu, 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

EN FAZLA YABANCI BREZİLYA'DAN

Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı. Sarı-kırmızılı ekip, 66 yılda 25 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.