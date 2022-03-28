Galatasaray'da olağanüstü seçimli genel kurul tarihi belirlendi - Son Dakika
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Galatasaray'da olağanüstü seçimli genel kurul tarihi belirlendi

28.03.2022 17:32
Galatasaray'da olağanüstü seçimli genel kurul tarihi belirlendi

Galatasaray Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının 23 Nisan'da, çoğunluk sağlanamadığı taktirde 30 Nisan'da yapılacağını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının 23 Nisan'da, çoğunluk sağlanamadığı taktirde 30 Nisan'da yapılacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Tüzüğümüzün 28/1 maddesi gereğince, yönetim kurulumuzun bugün aldığı karar neticesinde kulübümüzün olağanüstü seçim genel kurul toplantısı 23 Nisan Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 30 Nisan günü aynı yer ve saatte yapılacaktır." denildi.

Sarı-kırmızılı kulübün tüzüğü gereği genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen Burak Elmas ve yönetimindeki isimler bu seçime katılamayacak.

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Son Dakika: Galatasaray'da sandığa gidilecek tarih netleşti! Başkanlık seçimi Nisan ayında olacak Son Dakika: Galatasaray'da sandığa gidilecek tarih netleşti! Başkanlık seçimi Nisan ayında olacak Galatasaray Kulübü, olağanüstü seçim genel kurul toplantısının 23 Nisan'da, çoğunluk sağlanamadığı taktirde 30 Nisan'da yapılacağını açıkladı. Galatasaray Kulübü, olağanüstü seçim genel kurul toplantısının 23 Nisan'da, çoğunluk sağlanamadığı taktirde 30 Nisan'da yapılacağını açıkladı.

Galatasaray, Cumartesi, 23 Nisan, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray'da olağanüstü seçimli genel kurul tarihi belirlendi - Son Dakika


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