Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını Avusturya 'da sürdüren Galatasaray, transferde hareketli dakikalar yaşıyor. Kulüp doktoru Yener İnce, sağlık kontrolünden geçecek olan Haris Seferovic'in durumunu yakından takip etmek üzere sarı-kırmızılı ekibin Avusturya'daki kampından ayrıldı ve oyuncunun yanına gitti. 30 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerin ardından İstanbul 'a gelerek kendisini sarı-kırmızılılara bağlayacak sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Galatasaray'da Seferovic'in sağlık kontrolü sonrası imzayı atması bekleniyor - Son Dakika

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