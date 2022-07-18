Galatasaray'da Seferovic'in sağlık kontrolü sonrası imzayı atması bekleniyor - Son Dakika
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Galatasaray'da Seferovic'in sağlık kontrolü sonrası imzayı atması bekleniyor

18.07.2022 16:49
Galatasaray'da Seferovic'in sağlık kontrolü sonrası imzayı atması bekleniyor

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı İsviçreli santrfor Haris Seferovic'in sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı İsviçreli santrfor Haris Seferovic'in sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, transferde hareketli dakikalar yaşıyor. Kulüp doktoru Yener İnce, sağlık kontrolünden geçecek olan Haris Seferovic'in durumunu yakından takip etmek üzere sarı-kırmızılı ekibin Avusturya'daki kampından ayrıldı ve oyuncunun yanına gitti. 30 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerin ardından İstanbul'a gelerek kendisini sarı-kırmızılılara bağlayacak sözleşmeye imza atması bekleniyor.


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Kaynak: DHA

Haris Seferovic, Galatasaray, Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Seferovic'in sağlık kontrolü sonrası imzayı atması bekleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray'da Seferovic'in sağlık kontrolü sonrası imzayı atması bekleniyor - Son Dakika
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