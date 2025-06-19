Galatasaray yönetiminde sakatlık şoku yaşanıyor. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası ameliyat masasına yatıyor.
Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Hatipoğlu'nun aşil tendonunun koptuğu açıklandı. Yaşanan sakatlık sonrası derhal sağlık ekiplerine başvuran Hatipoğlu'nun, bugün operasyon geçireceği bildirildi.
Tedavi sürecinin ardından bir süre dinlenmesi beklenen deneyimli yöneticiye camiadan geçmiş olsun mesajları gelmeye başladı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'da şok sakatlık: Aşil tendonu koptu - Son Dakika
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