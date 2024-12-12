UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İsveç temsilcisi Malmö ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da müsabakanın ilk yarısında bir sakatlık yaşandı.
Sarı-kırmızılıların Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, oyun devam ederken bir anda kendini yere bıraktı. Sanchez, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen oyuna devam edemedi. Sakatlanan tecrübeli savunmacı, 32. dakikada Kerem Demirbay'a bıraktı.
Öte yandan karşılaşmaya 3-4-3 dizilişiyle başlamayı tercih eden teknik direktör Okan Buruk, Sanchez'in sakatlanmasının ardından Kerem Demirbay'ın oyuna girmesiyle 4'lü savunmaya döndü.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'da takımın bel kemiği sakatlandı - Son Dakika
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