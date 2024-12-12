Galatasaray'da takımın bel kemiği sakatlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray'da takımın bel kemiği sakatlandı

Galatasaray\'da takımın bel kemiği sakatlandı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda oynadığı Malmö maçında sakatlanan Davinson Sanchez, oyuna devam edemedi ve 32. dakikada yerini Kerem Demirbay'a bıraktı.

12.12.2024 21:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İsveç temsilcisi Malmö ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da müsabakanın ilk yarısında bir sakatlık yaşandı.

SANCHEZ OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Sarı-kırmızılıların Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, oyun devam ederken bir anda kendini yere bıraktı. Sanchez, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen oyuna devam edemedi. Sakatlanan tecrübeli savunmacı, 32. dakikada Kerem Demirbay'a bıraktı.

SİSTEM DEĞİŞTİ

Öte yandan karşılaşmaya 3-4-3 dizilişiyle başlamayı tercih eden teknik direktör Okan Buruk, Sanchez'in sakatlanmasının ardından Kerem Demirbay'ın oyuna girmesiyle 4'lü savunmaya döndü.

Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Kerem Demirbay, Galatasaray, Okan Buruk, Futbol, Malmö, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da takımın bel kemiği sakatlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Çelikk:
    Ne Kemiği Be Kazma De Gitsin.. Böylelerini Göğe Çıkarıyorsunuz A Milli Takımda Gördük 3 47 Yanıtla
  • Yunus Yeniay:
    harbiden de bel kemiği gitti 17 1 Yanıtla
  • Vatanperver:
    Kardeşim çok basit sakatlaniliyor acilen buna çare bulun , düzgün antrenman yaptırın şu takıma, revire döndük ya.. 11 4 Yanıtla
  • Emir Kozcu:
    Çelikk okudugunu anladığına emin misin sen:)) 7 0 Yanıtla
  • Fatih Yildiz:
    Çelikk anana slm söyle sancez ananın evine gitmiş 5 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BU NOEL MI NE YAKLAŞIRKEN YABANCILAR DA HEP AYNI TERANE 4 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Gavat fatih anan .. 1 1 Yanıtla
  • Göksel Tuygun:
    çelik annene yazık 1 0 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    futbol cahiline bakarmısın Sencezi beğenmiyor, kuş beyinli Sencez Türkiye liginin en kaliteli stoperi konumunda 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:37 Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kaldı Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kaldı
22:27 Burhan Köroğlu, Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildi Burhan Köroğlu, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildi
22:13 Çarpıcı iddia: İsrail, İran’ın nükleer tesislerine saldırmaya hazırlanıyor Çarpıcı iddia: İsrail, İran'ın nükleer tesislerine saldırmaya hazırlanıyor
21:36 Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü! HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta
20:57 Suriye’deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret Blinken Ankara’da Suriye'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara'da
09:54 Selvi Kılıçdaroğlu, CHP’yi takipten çıktı Selvi Kılıçdaroğlu, CHP'yi takipten çıktı
09:48 Forbes’un “Dünyanın En Güçlü 100 Kadını“ listesinde Türkiye’den tek bir isim yer aldı Forbes'un "Dünyanın En Güçlü 100 Kadını" listesinde Türkiye'den tek bir isim yer aldı
09:42 Esad’ı deviren HTŞ lideri affetmeyeceği kişileri açıkladı Esad'ı deviren HTŞ lideri affetmeyeceği kişileri açıkladı
09:37 Maçlar nefes kesti İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları Maçlar nefes kesti! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
09:35 Altın yeni rekora hazırlanıyor Altın yeni rekora hazırlanıyor
09:26 Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu, Türkiye’nin sırası şaşırttı Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu, Türkiye'nin sırası şaşırttı
09:23 Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 23:07:24. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray'da takımın bel kemiği sakatlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.