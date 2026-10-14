Galatasaray'da Torreira Barcelona maçında sakatlandı, 81. dakikada oyundan çıktı - Son Dakika
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Galatasaray'da Torreira Barcelona maçında sakatlandı, 81. dakikada oyundan çıktı

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray'ın sahasında Barcelona ile oynadığı maçta Galatasaraylı Lucas Torreira sakatlandı. 78. dakikada sağlık ekibi sahaya girdi, oyuna devam edemeyen Uruguaylı futbolcu 81. dakikada yerini Renato Nhaga'ya bıraktı.

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Barcelona maçında sakatlandı ve 81. dakikada yerini Renato Nhaga'ya bıraktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray sahasında İspanyol temsilcisi Barcelona ile mücadele ederken, Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira sakatlandı. Müsabakanın 78. dakikasında sağlık ekibi ilk müdahale için sahaya girerken, Torreira daha sonra oyuna devam edemedi. Müsabakanın 81. dakikasında da Lucas Torreira yerine Renato Nhaga oyuna dahil oldu.

Kaynak: İHA
UEFA Şampiyonlar LigiLucas TorreiraGalatasarayFutbolSporSon Dakika

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