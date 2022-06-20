Galatasaray'da yeni dönem! Okan Buruk ve efsanelerden oluşan ekibi göreve hazır - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'da yeni dönem! Okan Buruk ve efsanelerden oluşan ekibi göreve hazır

20.06.2022 10:06
Galatasaray'da yeni dönem! Okan Buruk ve efsanelerden oluşan ekibi göreve hazır

Okan Buruk, teknik direktör olarak Galatasaray'a geri dönüyor. İki yıllık imza atmaya hazırlanan 48 yaşındaki hocanın ekibinde ise eski Galatasaraylı futbolculardan Emre Aşık ve başarılı genç çalıştırıcı Tuğberk Tanrıvermiş olacak.

Galatasaray altyapısından yetişen ve sarı kırmızılı formayla 7 lig şampiyonluğu, 1 UEFA Kupası, 1 Avrupa Süper Kupası, 5 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazanan Okan Buruk, efsane olduğu yere geri dönüyor.

Galatasaray'da Okan Buruk dönemi başlıyor! Ekibindeki isimler taraftarı heyecanlandırdı

TORRENT GİDİYOR, BURUK GELİYOR

Galatasaray'da İspanyol hoca Domenec Torrent ile yollar ayrıldıktan sonra 48 yaşındaki Okan Buruk ile imzalar atılacak. "Boş sözleşmeye bile imza atarım, Galatasaray'a hizmet etmeyi çok istiyorum" diyen Okan Buruk iki yıllık anlaşmaya imzasını atacak.

EMRE AŞIK VE TUĞBERK TANRIVERMİŞ EKİPTE

Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre; Okan Buruk, eski takım arkadaşı Emre Aşık ve daha önce Galatasaray altyapısında göre alan, ardından Roma ve Spezia'da çalışan Tuğberk Tanrıvermiş ile birlikte çalışacak.

Galatasaray'da Okan Buruk dönemi başlıyor! Ekibindeki isimler taraftarı heyecanlandırdı
Galatasaray'da Okan Buruk dönemi başlıyor! Ekibindeki isimler taraftarı heyecanlandırdı
YORUMLAR
500
Galatasaray, Okan Buruk ile prensipte anlaştı Galatasaray, Okan Buruk ile prensipte anlaştı Galatasaray'ın başına geçecek Okan Buruk boş sözleşmeye imza atmış! İşte Özbek-Buruk görüşmesine damga vuran an Galatasaray'ın başına geçecek Okan Buruk boş sözleşmeye imza atmış! İşte Özbek-Buruk görüşmesine damga vuran an

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da yeni dönem! Okan Buruk ve efsanelerden oluşan ekibi göreve hazır - Son Dakika


Son Dakika
10:06 Galatasaray'da yeni dönem! Okan Buruk ve efsanelerden oluşan ekibi göreve hazır
10:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, elini öpmek isteyen yaşlı adama başka bir teklifte bulundu: Alnımdan öp
09:59 Seda Sayan eşi Çağlar Ökten'in soyadını kullanmamak için dava açtı: Evraklar için istedim, soyadına kurban olurum
09:52 Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı yabancı uyruklu DEAŞ'lı 2 terörist Ankara'da yakalandı
09:50 Fransızların Mostafa Mohamed aşkı bitmiyor! Toulouse, Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor
09:43 Gupse Özay sosyal medya hesabından duyurdu: Önce küçük kızımız doğsun sonra projelere devam
09:33 Endonezya'da canlı yayında mastürbasyon yapan 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni tutuklandı
09:01 Fenerbahçe ile Mesut Özil arasındaki ipler iyice koptu! 33 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'yi takipten çıkardı
09:00 Oyuncu Şükrü Özyıldız'ın fit vücuduna takipçilerinden yorum yağdı! "Görsel şölen yaşadık"
08:46 Erdoğan 10 günde iç ve dış ilişkiler açısından iki kritik görüşmeye katılacak! İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusu da masaya yatırılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 10:10:40. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'da yeni dönem! Okan Buruk ve efsanelerden oluşan ekibi göreve hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement