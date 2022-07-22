Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları - Son Dakika
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Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları

22.07.2022 23:14
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Aktivasyon ve koşu çalışmalarıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.

Yeni transferler Haris Seferovic ve Leo Dubois, sarı-kırmızılılarda ilk antrenmanına çıktı. İzinden dönen Christian Luyindama da idmanda yer aldı.

Galatasaray, yarın akşam yapacağı antrenmanla 2022-2023 sezonu hazırlıklarına devam edecek.

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Galatasaray'da Dubois ve Seferovic ilk kez takımla çalıştı Galatasaray'da Dubois ve Seferovic ilk kez takımla çalıştı Galatasaray'ın yeni transferleri antrenmana katıldı Galatasaray'ın yeni transferleri antrenmana katıldı
Kaynak: AA

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları - Son Dakika
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