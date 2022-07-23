Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları - Son Dakika
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Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları

23.07.2022 20:37
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları

Galatasaray Futbol Takımı, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray Futbol Takımı, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın saat 20.00'de Nef Stadı'nda Süper Lig takımlarından Kasımpaşa ile karşılaşacak.

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Kaynak: AA

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları - Son Dakika

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