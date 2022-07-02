Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları - Son Dakika
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Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları

02.07.2022 13:23
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları

Galatasaray Futbol Takımı, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray Futbol Takımı, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, basına açık gerçekleştirildi.

Sarı-kırmızılı futbolcular, fiziksel çalışmayla başladığı antrenmanda 3 gruba ayrılarak top kapma çalışması yaptı. Okan Buruk'un da yer aldığı top kapma çalışması sırasında futbolcuların istekli, hırslı ve moralli görüntüleri dikkati çekti.

Daha sonra 4 gruba ayrılan futbolcular, dönüşümlü olarak hücum ve savunma organizasyonları üzerinde durdu. 2 grup bu çalışmayı yaparken diğer grup koşuyla kondisyona yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Altyapıdan 16 oyuncunun katıldığı antrenmanda sezonun tamamlanmasının ardından milli takımlara giden oyuncuların yanı sıra izinli olan Marcao ve Sacha Boey yer almadı.

Milli takımlara giden Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Alexandru Cicaldau, Victor Nelsson, Fernando Muslera, Mustafa Muhammed ve Barış Alper Yılmaz'ın 4 Temmuz Pazartesi günü çalışmalara başlayacağı bildirildi.

Yeni transferlerden Kazımcan Karataş'ın da ümit milli takıma gittiği için 4 Temmuz'a kadar izinli olduğu aktarıldı.

İdmanın bir bölümünü futbol direktörü Cenk Ergün de izledi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

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Kaynak: AA

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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