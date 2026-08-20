Galatasaray'da Yeni Transfer: Aleksey Batrakov İstanbul'a Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray'da Yeni Transfer: Aleksey Batrakov İstanbul'a Geldi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Lokomotiv Moskova'dan transfer ettiği Aleksey Batrakov'u İstanbul'a getirdi.

GALATSARAY'ın transfer görüşmelerine başlandığını açıklandığı Aleksey Batrakov, İstanbul'a geldi.

Galatasaray, ikinci transferini yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, kulübü Lokomotiv Moskova ile görüşmelere başlandığını açıkladığı 21 yaşındaki Rus futbolcu Aleksey Batrakov'u İstanbul'a getirdi. Batrakov ailesini taşıyan uçak, 14.30 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. Rus futbolcuyu, havalimanında az sayıda Galatasaray taraftarı karşıladı. Batrakov, sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdikten sonra kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı.

Batrakov, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.

Kaynak: DHA

Lokomotiv Moskova, Galatasaray, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Yeni Transfer: Aleksey Batrakov İstanbul'a Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlkay Çiçek hakkında dikkat çeken iddia: 1,5 yıl boyunca AK Parti’ye geçmek için uğraşmış İlkay Çiçek hakkında dikkat çeken iddia: 1,5 yıl boyunca AK Parti'ye geçmek için uğraşmış
İran’dan ABD’ye Avrupa’da misilleme tehdidi İran'dan ABD'ye Avrupa'da misilleme tehdidi
Elektrik faturalarına dev zam mı yapılıyor DMM’den açıklama geldi Elektrik faturalarına dev zam mı yapılıyor? DMM'den açıklama geldi
Küçükçekmece’de kontrollü yıkım kontrolden çıktı Operatör enkaz altında kaldı Küçükçekmece’de kontrollü yıkım kontrolden çıktı! Operatör enkaz altında kaldı
Cenazeye katıldı Son halini görenler tanıyamadı Cenazeye katıldı! Son halini görenler tanıyamadı
Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç’i bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş’in ifadesi ortaya çıktı Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş'in ifadesi ortaya çıktı

15:30
Taraftar son maçta isyan etmişti İsmail Kartal Asensio kararını verdi
Taraftar son maçta isyan etmişti! İsmail Kartal Asensio kararını verdi
15:23
Masada iki senaryo var İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları
Masada iki senaryo var! İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları
15:20
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi Fenerbahçe favori
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe favori
15:11
Rojin Kabaiş’in ölümünü aydınlatacak telefon kaydı
Rojin Kabaiş'in ölümünü aydınlatacak telefon kaydı
14:25
Türkiye ile gerilim bardağı taşırdı Netanyahu’ya kendi ülkesinden rest
Türkiye ile gerilim bardağı taşırdı! Netanyahu’ya kendi ülkesinden rest
13:28
Alparslan Kuytul’un yeğeni bakın kim çıktı İtirafçı bile olmuş
Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 15:59:12. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray'da Yeni Transfer: Aleksey Batrakov İstanbul'a Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.