Galatasaray'da yönetime, camianın önde gelen isimleri de tepkili - Son Dakika
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Galatasaray'da yönetime, camianın önde gelen isimleri de tepkili

06.03.2022 10:52
Galatasaray'da yönetime, camianın önde gelen isimleri de tepkili

Galatasaray'da Spor Toto Süper Lig 28. haftasında dün akşam alınan 2-0'lık İttifak Holding Konyaspor mağlubiyetinin ardından camianın önde gelen isimleri kulüp yönetimine tepkilerini dile getirmeye başladı.

Galatasaray'da Spor Toto Süper Lig 28. haftasında dün akşam alınan 2-0'lık İttifak Holding Konyaspor mağlubiyetinin ardından camianın önde gelen isimleri kulüp yönetimine tepkilerini dile getirmeye başladı.

Son seçimde başkan adayı olan Metin Öztürk ve ekibinin, sarı-kırmızılı kulübün mart ayındaki Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Burak Elmas ile yönetimini ibra etmeyeceği öğrenildi.

Asist Analiz Genel Müdürü Arda Ün'ün edindiği bilgilere göre; Metin Öztürk ayrıca daha önce, "Merak etmeyin bir oy da benden, ben de sizi ibra edeceğim" demişti.Kısa süre önce ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Öztürk, "116 yılda bizi getirdikleri nokta Göztepe ve Rize'nin mağlubiyetine sevinir olmak. PES artık. İbra ironimizi anlamayanlara da sevgiler" ifadelerine yer verdi.

19 Mart tarihinde yapılması planlanan Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 26 Mart'ta düzenlenecek.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

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