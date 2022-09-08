Galatasaray'da Yusuf Demir'in maliyeti belli oldu - Son Dakika
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Galatasaray'da Yusuf Demir'in maliyeti belli oldu

08.09.2022 23:29
Galatasaray'da Yusuf Demir'in maliyeti belli oldu

Galatasaray'ın Avusturya ekiplerinden Rapid Wien'den kadrosuna kattığı Yusuf Demir'in maliyeti belli oldu.

Galatasaray'ın Avusturya ekiplerinden Rapid Wien'den kadrosuna kattığı Yusuf Demir'in maliyeti belli oldu. Galatasaray, 19 yaşındaki kanat oyuncusu için, kulübüne 4 sezona yayılmış halde 5 taksiktte 6 milyon Euro ödeyecek.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Yusuf Demir ve kulübü SK Rapid GmbH ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış 5 taksitte, 6.000.000 EUR  transfer bedeli ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.


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Kaynak: DHA

Yusuf Demir, Galatasaray, Rapid Wien, Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Yusuf Demir'in maliyeti belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray'da Yusuf Demir'in maliyeti belli oldu - Son Dakika
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