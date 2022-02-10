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Galatasaray'da yüzleri güldüren Pena gelişmesi - Son Dakika

Galatasaray'da yüzleri güldüren Pena gelişmesi

10.02.2022 11:31

Galatasaray'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Inaki Pena, bonservisiyle Aslan olabilir. Galatasaray'ın Barcelona ile iyi ilişkiler kurduğunu belirten İspanyol basını, Pena'nın bonservisiyle verilebileceğini ifade etti.

Muslera'nın sakatlığı ve Fatih Öztürk'ün sağlık problemlerinden sonra Barcelona'dan Inaki Pena'yı kiralayan Galatasaray'a İspanyol basınından müjde geldi. Alanya maçıyla ilk sınavına çıkan Pena'nın duruşu taraftara güven verdi.

Seyirlik değil ömürlük olabilir! Galatasaray'ın içini rahatlatan Pena müjdesi

"ARAYIŞ VAR"

İspanyol basınından Bolavip'in haberine göre; Barcelona'nın üst düzey bir kaleci arayışı var. Stegen'le forma rekabetine girecek kaleci baktıklarından dolayı Pena'yı Galatasaray'a göndermeye sıcak bakıyorlar.

Seyirlik değil ömürlük olabilir! Galatasaray'ın içini rahatlatan Pena müjdesi

"KİRALIK OLABİLİR"

Haberin detayında, "Pena Galatasaray'da devam edebilir. Anlaşma kiralık da olabilir, bonservisi de verilebilir" bilgisi yer aldı.

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Fatih Öztürk, Galatasaray, Barcelona, Muslera, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da yüzleri güldüren Pena gelişmesi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray'da yüzleri güldüren Pena gelişmesi - Son Dakika
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