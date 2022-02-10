Galatasaray'da yüzleri güldüren Pena gelişmesi

Muslera'nın sakatlığı ve Fatih Öztürk'ün sağlık problemlerinden sonra Barcelona'dan Inaki Pena'yı kiralayan Galatasaray'a İspanyol basınından müjde geldi. Alanya maçıyla ilk sınavına çıkan Pena'nın duruşu taraftara güven verdi.
İspanyol basınından Bolavip'in haberine göre; Barcelona'nın üst düzey bir kaleci arayışı var. Stegen'le forma rekabetine girecek kaleci baktıklarından dolayı Pena'yı Galatasaray'a göndermeye sıcak bakıyorlar.
Haberin detayında, "Pena Galatasaray'da devam edebilir. Anlaşma kiralık da olabilir, bonservisi de verilebilir" bilgisi yer aldı.
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