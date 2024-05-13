Galatasaray Daikin, Alexia Carutasu ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray Daikin, Alexia Carutasu ile sözleşme imzaladı

Galatasaray Daikin, Alexia Carutasu ile sözleşme imzaladı

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, VakıfBank'tan ayrılan Alexia Carutasu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 20 yaşındaki voleybolcu, 2021-2022 sezonunda da Galatasaray Daikin'de kiralık olarak forma giymişti. Alexia, Türk statüsünde oynamaya hak kazanarak Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı'nda da mücadele edecek.

13.05.2024 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, VakıfBank'tan ayrılan Alexia Carutasu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki voleybolcunun 2021-2022 sezonunda da Galatasaray Daikin'de kiralık olarak forma giydiği hatırlatılarak, "Alexia'ya yuvasına yeniden hoş geldin der, sarı kırmızılı forma altında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'de ilk olarak Yeşilyurt takımında forma giyen Alexia, CEV Challenge Kupası'nda MVP ödülünün sahibi oldu. 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında VakıfBank kadrosunda yer alan oyuncu, 2022-2023 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Türk statüsünde oynamaya hak kazanan Alexia Carutasu, Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı'nda da mücadele edecek.

Kaynak: AA

Galatasaray, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Daikin, Alexia Carutasu ile sözleşme imzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:26 İstanbul’da suya yüzde 36 ile 53 oranında zam yapıldı. İstanbul'da suya yüzde 36 ile 53 oranında zam yapıldı.
18:01 TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’den gülümseten sözler: Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'den gülümseten sözler: Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
17:49 Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’ye geleceği yıllar öncesinden belliymiş Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye geleceği yıllar öncesinden belliymiş
17:01 Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı
16:49 FETÖ’cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma FETÖ'cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma
16:27 Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 18:40:04. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray Daikin, Alexia Carutasu ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement