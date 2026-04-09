Galatasaray Daikin Avrupa Şampiyonu

(İSTANBUL) - Galatasaray Daikin, CEV Cup finali ilk maçında 3-2 mağlup ettiği Reale Mutua Fenera Chieri'76'yı rövanşta da 3-1 yenerek Avrupa şampiyonluğunu elde etti.
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Cup finalinin rövanşında İtalya'nın Reale Mutua Fenera Chieri'76 ekibini konuk etti.
VF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakayı 3-1 kazanan Galatasaray Daikin, tarihindeki ilk Avrupa kupasını kazandı.
