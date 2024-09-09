Galatasaray Voleybolda Balkan Kupası'na Çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray Voleybolda Balkan Kupası'na Çıkıyor

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar Balkan Kupası'nda Bosna Hersek ekibi ZOK Igman ile karşılaşacak. Şampiyon olan takım CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

09.09.2024 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'da düzenlenecek Kadınlar Balkan Kupası'nda yarın Bosna Hersek ekibi ZOK Igman'la mücadele edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda 10-12 Eylül tarihlerinde yapılacak organizasyona Galatasaray Daikin'in yanı sıra Bosna Hersek'ten ZOK Igman, Kosova'dan KV Drita ve Yunanistan'dan PAOK takımları katılacak.

Balkan Kupası'nı şampiyon tamamlayan takım, CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde edecek. Voleybolseverler karşılaşmaların biletlerini "www.biletinial.com" internet sitesi üzerinden satın alabilecek.

Organizasyonun maç programı şu şekilde:

Yarın:

15.00 KV Drita-PAOK

19.00 Galatasaray Daikin-ZOK Igman (TRT Spor Yıldız)

11 Eylül Çarşamba:

15.00 PAOK-ZOK Igman

19.00 Galatasaray Daikin – KV Drita (TRT Spor Yıldız)

12 Eylül Perşembe:

15.00 KV Drita-ZOK Igman

19.00 Galatasaray Daikin-PAOK (TRT Spor Yıldız)

Kaynak: AA

Galatasaray, Turnuva, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Voleybolda Balkan Kupası'na Çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:34 Türkiye Narin’e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda’dan güzel haber geldi Türkiye Narin'e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda'dan güzel haber geldi
15:51 Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı İşte Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan o araç Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı! İşte Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan o araç
14:50 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin’in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü
14:22 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin’in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti
13:13 Narin Güran’ın cenazesinde büyük rezalet Başrolde AK Partili vekil var Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
09:31 Aboubakar Beşiktaş’tan ayrıldı İşte yeni takımı Aboubakar Beşiktaş'tan ayrıldı! İşte yeni takımı
09:29 Jennifer Lopez, Toronto Film Festivali’nde Matt Damon,’un elini tutarken görüntülendi Jennifer Lopez, Toronto Film Festivali'nde Matt Damon,'un elini tutarken görüntülendi
08:52 Narin’in ön otopsisinden yeni detaylar: Çuvaldan kaval kemiği çıktı, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz Narin'in ön otopsisinden yeni detaylar: Çuvaldan kaval kemiği çıktı, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz
08:50 Dinlene dinlene gol attılar Galatasaray’dan hazırlık maçında farklı tarife Dinlene dinlene gol attılar! Galatasaray'dan hazırlık maçında farklı tarife
08:41 Günlerce aileyle yayın yapmıştı Didem Arslan Yılmaz’ın çıkışı büyük ses getirecek Günlerce aileyle yayın yapmıştı! Didem Arslan Yılmaz'ın çıkışı büyük ses getirecek
08:30 Josef de Souza’yı silah çekip soydular Josef de Souza'yı silah çekip soydular
08:11 Hakimden amca Salim Güran’a olay soru: Narin senin kızın mıydı Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 17:29:05. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray Voleybolda Balkan Kupası'na Çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement