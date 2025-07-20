Galatasaray\'dan 10 milyon euro istemişti! Hakan Çalhanoğlu daha az paraya Fenerbahçe\'yi seçti

Süper Lig devi Fenerbahçe, Başkan Ali Koç önderliğinde Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için girişimlerini sürdürüyor.

HAKAN TEKLİFİ KABUL ETTİ

Jose Mourinho'nun da takımda görmeyi istediği Hakan Çalhanoğlu için Fenerbahçe, yıldız oyuncuya teklifini sundu. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'dan yıllık 10 milyon euro istediği iddia edilen milli yıldıza yıllık 6 milyon euro ve bonuslarla birlikte 3 yıllık kontrat teklif etti. 31 yaşındaki oyuncunun bu teklifi kabul ettiği öğrenildi.

BONSERVİS PAZARLIKLARI SÜRECEK

Hakan'ı ikna eden Fenerbahçe, gözünü İtalyan kulübüne çevirdi. Kanarya, Hakan'dan en az 25 milyon bonservis geliri bekleyen Inter'e 20 milyon euroluk resmi teklif sunacak.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Inter formasıyla 47 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, bu maçlarda 11 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.