Galatasaray'dan 8. Çifte Kupa

Trendyol Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşayan Galatasaray, bu başarını 8. kez tekrarladı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray sahasında mücadele ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda şampiyon oldu. Aslan ayrıca bu sezon ikinci kupasını kazandı. Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de Trabzonspor'u 3-0 geçerek kupayı müzesine götürmüştü.

Galatasaray, 6 sezon sonra çifte kupa kazanma başarısını gösterdi. Sarı-kırmızılılar, 2018-2019 sezonunda da Süper Lig'de şampiyon olup, Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.

8. kez double yaptı

Galatasaray ayrıca Süper Lig ile Türkiye Kupası'nın birlikte 8. kez kazandı. Sarı-kırmızılılar daha önce 1962-1963, 1972-1973, 1992-1993, 1998-1999, 1999-2000, 2014-2015, 2018-2019 ve 2024-2025 sezonlarında double yaptı. - İSTANBUL