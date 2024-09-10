Galatasaray, Cicaldau'yu U Craiova'ya transfer etti
Galatasaray, profesyonel futbolcusu Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda U Craiova 1948 Club Sportiv SA ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Bu gelişme, Cicaldau'nun yeni bir kulübe geçişi ile ilgili önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Taraftarlar, transferin detayları ve Cicaldau'nun geleceği hakkında bilgi bekliyor.
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10.09.2024 01:57:44. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray, Cicaldau'yu U Craiova'ya transfer etti - Son Dakika
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