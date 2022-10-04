İspanyol basınından bomba iddia! Lopetegui ile yollarını ayırmaya hazırlanan Sevilla, Fatih Terim'i takımın başına getirmek istiyor

La Liga'da kötü günler geçiren Sevilla, teknik direktör Julen Lopetegui'nin görevine son vermeye hazırlanıyor. İspanyol devinin hoca adayları arasında Fatih Terim'in de bulunduğu iddiası ise gündeme bomba gibi düştü.
7 maçta yalnızca 1 galibiyet alan Sevilla, La Liga'da düşme hattının 1 puan üzerinde bulunuyor. İspanyol devinin, kötü sonuçların ardından teknik direktör Julen Lopetegui ile yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor. İspanyol basınında çıkan iddialara göre ise Sevilla'nın listesindeki en güçlü adaylarda biri Fatih Terim.
Sevilla'nın teknik direktör listesinde Fatih Terim'in yanı sıra Jorge Sampaoli de bulunuyor. La Liga ekibinin 2 hocadan biri ile anlaşması bekleniyor.
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