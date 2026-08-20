Galatasaray'dan Batrakov Transferi Açıklaması
Galatasaray, Aleksei Batrakov'un transferi için Lokomotiv Moskova ile görüşmelere başladığını duyurdu.
(İSTANBUL) - Galatasaray, Rus futbolcu Aleksei Batrakov'un transferi için oyuncu ve kulübü Lokomotiv Moskova ile resmi görüşmelere başlandığını duyurdu.
Galatasaray, Aleksei Batrakov'un transferine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Profesyonel futbolcu Aleksei Batrakov'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü FC Lokomotiv Moscow ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
Kaynak: ANKA
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