Galatasaray'dan Beşiktaş'a Derbi Zaferi

Spor

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, derbide iyi bir atmosfer olduğunu söyledi.

Barış Alper Yılmaz, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirten Barış Alper, "Serimiz devam ediyor. Saha içinde çok iyi bir mücadele vardı. Çok da güzel bir atmosfer vardı. Galibiyet taraftarımıza armağan olsun." dedi.

Performansına yönelik eleştirileri normal karşıladığını aktaran milli futbolcu, "Galatasaray'da eleştiriler olacaktır. Ben kendi performansıma bakıyorum. Yoğun bir sezondan geçtim. Galatasaray'da oynadığım sürece eleştiriler olacaktır. Benim için eleştiriler sıkıntı değil." diye konuştu.

Galatasaray'da oynamanın kolay olmadığını vurgulayan Barış Alper, şunları kaydetti:

"Hocam, bana şans veriyor. Hırslı bir çocuğum. Hiçbir zaman korkmadım. Mücadele etmeniz lazım. Kötü oynayabilirsiniz ama kötü koşamazsınız. Hocam bugün beni sağ bek oynatır, yarın sol bek. Ben hücum oyuncusuyum ama bu mevkide oynamam hocamın kararı. Hocam, sağlık durumuna rağmen bizi yalnız bırakamadı. Ona da geçmiş olsun diliyorum."

Milli futbolcu, kazandıkları Elfsborg maçı sonrasında güvenlik görevlisiyle çarpışmasıyla ilgili, "Oyundan çıktığımda bir kardeşimiz bana çok tatlı geldi. Ona forma vermek istedim. O sırada güvenlikle çarpıştım. Beni izleyen çok sayıda kardeşimiz var. İmajımı kötülemeye çalışıyorlar ama umurumda değil. Ben onlara iyi bir Barış Alper Yılmaz imajı vermek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'daki performansını değerlendiren Barış Alper Yılmaz, "Kerem, çok iyi gidiyor. O gol attıkça biz burada mutlu oluyoruz. Herkesin kendi hedefi var. Onun adına çok seviniyoruz." ifadelerini kullandı.

Yoğun bir temponun içinde olduklarını belirten 24 yaşındaki oyuncu, "Zaman zaman istediğimi yapamıyorum. Biraz dinlenmeye ihtiyacımız var. Üst üste maçlar oynuyoruz. Kolay değil. Dinlenmeye çalışıyoruz." diye konuştu.