Galatasaray\'dan bomba Mauro Icardi kararı

İç transfer çalışmalarına da devam eden Süper Lig devi Galatasaray'da, çeşitli oyuncularla sözleşme görüşmeleri de sürüyor. Galatasaray, geçtiğimiz sezon sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan yıldız golcüsü Mauro Icardi ile yola devam etmek istiyor.

DURSUN ÖZBEK DEVREDE

Sarı-kırmızılı yönetimin, Arjantinli forvetin sözleşmesini aynı şartlarla uzatmak için harekete geçtiği öğrenildi. Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, Icardi'nin sezon sonunda sona erecek olan kontratını 2 yıl daha uzatmayı planlıyor. Sözleşme yenileme görüşmelerinde bizzat Özbek'in devreye gireceği belirtildi.

Galatasaray cephesi, Icardi'yi sadece golcü değil, aynı zamanda takımın lideri ve kulübün önemli bir markası olarak görüyor. Bu nedenle Arjantinli yıldızla mutlaka yola devam edilmesi gerektiği düşünülüyor.