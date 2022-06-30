Galatasaray'dan çok konuşulacak sponsorluk anlaşması! Katar Airways ile stat isim hakkı için görüşülüyor

Dursun Özbek ve kurmayları Galatasaray'a yüklü bir gelir getirecek sponsorluk anlaşması için kolları sıvadı.

KATAR AIRWAYS İLE ANLAŞMA YOLDA

Galatasaray'ın stat isim sponsorluğu için Katar Airways ile görüşme gerçekleştireceği belirtildi. Şu anda stat isim sponsoru olan Nef'in söz verdiği anlaşmanın şartlarını yerine getireceği ve Katar Airways ile yapılacak anlaşmanın da bu gelirin üzerine ekleneceği belirtildi.