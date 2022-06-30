Galatasaray'dan çok konuşulacak sponsorluk anlaşması! Katar Airways ile stat isim hakkı için görüşülüyor - Son Dakika
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Galatasaray'dan çok konuşulacak sponsorluk anlaşması! Katar Airways ile stat isim hakkı için görüşülüyor

30.06.2022 00:08
Galatasaray'dan çok konuşulacak sponsorluk anlaşması! Katar Airways ile stat isim hakkı için görüşülüyor

Galatasaray yönetiminin Katar Airways ile stat isim hakkı için masaya oturacağı iddia edildi. Buna karşılık şu anda stat isim sponsoru olan Erden Timur'un sahibi olduğu Nef ile yapılan anlaşmanın şartlarının devam edeceği belirtildi.

Dursun Özbek ve kurmayları Galatasaray'a yüklü bir gelir getirecek sponsorluk anlaşması için kolları sıvadı.

KATAR AIRWAYS İLE ANLAŞMA YOLDA

Galatasaray'ın stat isim sponsorluğu için Katar Airways ile görüşme gerçekleştireceği belirtildi. Şu anda stat isim sponsoru olan Nef'in söz verdiği anlaşmanın şartlarını yerine getireceği ve Katar Airways ile yapılacak anlaşmanın da bu gelirin üzerine ekleneceği belirtildi.

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Son Dakika Spor Galatasaray'dan çok konuşulacak sponsorluk anlaşması! Katar Airways ile stat isim hakkı için görüşülüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'dan çok konuşulacak sponsorluk anlaşması! Katar Airways ile stat isim hakkı için görüşülüyor - Son Dakika
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