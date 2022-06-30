Dursun Özbek ve kurmayları Galatasaray'a yüklü bir gelir getirecek sponsorluk anlaşması için kolları sıvadı.
Galatasaray'ın stat isim sponsorluğu için Katar Airways ile görüşme gerçekleştireceği belirtildi. Şu anda stat isim sponsoru olan Nef'in söz verdiği anlaşmanın şartlarını yerine getireceği ve Katar Airways ile yapılacak anlaşmanın da bu gelirin üzerine ekleneceği belirtildi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'dan çok konuşulacak sponsorluk anlaşması! Katar Airways ile stat isim hakkı için görüşülüyor - Son Dakika