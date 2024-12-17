Galatasaray'dan Dybala için resmi açıklama - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'dan Dybala için resmi açıklama

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Galatasaray'ın İkinci Başkanı Metin Öztürk, Paulo Dybala transferi hakkında konuştu. Sponsorluk anlaşması sırasında açıklamalarda bulunan Öztürk, Okan Hoca ve scout ekibinin talepleri doğrultusunda ilerleneceğini ifade etti. Transfer konusunda girişimler olduğunu ve kulübün pek çok futbolcuyla ilgilenmesinin normal olduğunu söyledi.

17.12.2024 13:56  Güncelleme: 14:05
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Süper Lig devi Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Paulo Dybala ve transfer için gelen soruya cevap verdi.

"GİRİŞİMLER OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulunan Öztürk, Paulo Dybala ve transfer için gelen sorunun ardından, "Ara transfer döneminde gelenler ve gidenler olacaktır. Okan Hoca ve scout ekibinin talepleri doğrultusunda ilerlenecek. Transfere ben bakmıyorum. Girişimler olduğunu biliyorum. Kulübümüzün pek çok futboluyla ilgilenmesi normal. Galatasaray gibi büyük hedefleri olan bir takımda her futbolcu oynamak ister." sözlerini kullandı.

Galatasaray\'dan Dybala için resmi açıklama

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Son Dakika Spor Galatasaray'dan Dybala için resmi açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Cocukluk askimsin:
    Allah yürü kulum dedi. Galatasaray durdurulamiyor 65 4 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Murat deniz a mina kdmun çocuğu 62 4 Yanıtla
  • Mr Murat deniz:
    Trabzon maçı ı konuşun. Gündemi değiştiriyorlar. Tsnin verilmeyen penaltısı,gsnin 4.golü ofsayttan,Yunus'a kırmızı kart,Abdulkerime sarı kart,Gsnin haksız yere verilen penaltısı. Kahramanlık hikayeleri yazanlar maçı izlesin ,maçı konuşsun.Boşver dybalayı. 6 53 Yanıtla
  • ferhat:
    OEMurraT hoc calarından yalan algı taktiği, ann nsinden de orpluknasıl yapılır dışında bişey görmemiş ki, o da öğrendiklerini kahvvvelikleri uyguluyo. Aklından çıkarmaıyor kvvşeyi sevmiyor svvdürmek için yapıyor hayırssızevladdd :) 54 0 Yanıtla
  • ilker oymak:
    ŞANLI ŞEREFLİ GALATASARAY 31 7 Yanıtla
  • babasultan:
    ŞAMPİYON FENER ALLAHIN İZNİ PEYGAMBBARİN GAVRİ İLE 7 31 Yanıtla
  • Çelikk:
    İnanmak istiyorum 18 5 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    MR MURAT KAFAN IYI GALIBA NE OFSAYT I BUZ GIBI GOL, AYRICA HAMSIKUSLARININ 3.GOLUNDE TOP 1 KARIS DISARIDA NEDEN ONU ES GECIYORSUN HADI PIRTTT 19 2 Yanıtla
  • Oktay KUŞÇU:
    Bu sezon o bölgeye Mertens yeterli. Orta sahaya ısıran basan bir adam alın. Torreira Sara sakatlansa kim oynayacak kadro geniş değil uzun maratonda kadro derinliği çok yetersiz. Melo, Ndiaye, Fernando tipi adam lazım orta sahaya. 12 4 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Yorumumu geri kaldıran kişi Allah akıl fikir versin. Neresi dokunuyor acaba. 8 1 Yanıtla
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