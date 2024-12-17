Süper Lig devi Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Paulo Dybala ve transfer için gelen soruya cevap verdi.
Sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulunan Öztürk, Paulo Dybala ve transfer için gelen sorunun ardından, "Ara transfer döneminde gelenler ve gidenler olacaktır. Okan Hoca ve scout ekibinin talepleri doğrultusunda ilerlenecek. Transfere ben bakmıyorum. Girişimler olduğunu biliyorum. Kulübümüzün pek çok futboluyla ilgilenmesi normal. Galatasaray gibi büyük hedefleri olan bir takımda her futbolcu oynamak ister." sözlerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'dan Dybala için resmi açıklama - Son Dakika
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