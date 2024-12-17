Galatasaray\'dan Dybala için resmi açıklama

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Süper Lig devi Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Paulo Dybala ve transfer için gelen soruya cevap verdi.

"GİRİŞİMLER OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulunan Öztürk, Paulo Dybala ve transfer için gelen sorunun ardından, "Ara transfer döneminde gelenler ve gidenler olacaktır. Okan Hoca ve scout ekibinin talepleri doğrultusunda ilerlenecek. Transfere ben bakmıyorum. Girişimler olduğunu biliyorum. Kulübümüzün pek çok futboluyla ilgilenmesi normal. Galatasaray gibi büyük hedefleri olan bir takımda her futbolcu oynamak ister." sözlerini kullandı.