Galatasaray, Erden Timur'u hedef alan Fenerbahçe'yi fena bombaladı: Zeka yoksunu zihniyet

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Erden Timur'un açıklamaları sonrası yükselen tansiyon pik yaptı. Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan, Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a söyledikleri nedeniyle sert çıkıştı.

"ÜSLUBUYLA ŞAŞIRTMADI"

Can Natan yaptığı açıklamada, "Rakip yönetici üslubuyla yine şaşırtmadı. Sportif AŞ başkan vekilimize alzheimer diyerek kalitesini gösteren kişiye hak ettiği seviyede cevap vermek yerine bu seferlik yardımcı olup hafızasını tazeleyelim. Öncelikle açsın kulüplerinin eski başkan vekili olan federasyon başkanını bir bulsun. Bununla yetinmesin, 'Ben Fenerbahçe'yi kurtarmak için buradayım.' diyen federasyon başkanını bulsun." ifadelerini kullandı.

Natan'ın açıklamalarının devamı şöyle:

"ALGI YARATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Sonra oturup gerçekten konsantre olarak Erden Timur'un açıklamalarını bir daha dinlesin. Ya da yanındakiler kendisine yazılı versinler. Çünkü sanırım bir algılama sorunu ile karşı karşıyayız. Erden Timur 'Hiçbir medya yöneticisini aramadım.' dedi. Çünkü 'Medya yöneticileri eliyle medya çalışanlarına baskı yapıyorlar. Bizim bunu çözmemiz lazım.' dedi. Bunu bile medya yöneticisi olmayan bir program sunucusunu aramış şeklinde çarpıtıp, algı yaratmaya çalışıyorlar.

"İNSANIN KELAMI, AKLININ TERAZİSİDİR"

Genç bir kadını dahi hedef gösterecek kadar gözünü hırs bürümüş bu zihniyet yarın öbür gün 'Ne yaptıysam Fenerbahçe için yaptım.' derse sakın şaşırmayın, nitekim başarı için her şey mübah zihniyeti hamurlarında var. İnsanın kelamı, aklının terazisidir. Peki biz kelamı böyle vasat bir akılla neyi konuşup, neyi tartışacağız? Teraziye bile hile katmaya çalışan bu zeka yoksunu zihniyet ile Türk futbolunu nereye taşıyacağız?