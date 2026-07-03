Galatasaray'dan Hazırlık Maçları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray'dan Hazırlık Maçları

03.07.2026 20:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Avusturya'da AC Monza ve Venezia, İstanbul'da Villarreal ile hazırlık maçları yapacak.

Galatasaray hazırlık maçları kapsamında AC Monza ve Venezia FC ile Avusturya'da, Villarreal ile de İstanbul'da karşılaşacak.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 23 Temmuz - 29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak. Sarı-kırmızılılar, ilk hazırlık maçını 24 Temmuz Cuma günü Raiffeisen Arena'da AC Monza ile oynayacak. Aslan, ikinci hazırlık karşılaşmasında 27 Temmuz Pazartesi günü Venezia FC ile Hofmann Personal Stadion'da oynanacak.

Galatasaray, üçüncü maçta ise Villarreal CF ile RAMS Park'ta 8 Ağustos Cumartesi günü saat mücadele edecek. Kulüpten yapılan açıklamada, diğer hazırlık müsabakalarıyla ilgili duyuruların ilerleyen günlerde yapılacağı belirtildi.

Galatasaray'ın belirlenen programının TSİ şu şekilde:

24 Temmuz Cuma

21.00 Galatasaray - AC Monza (Raiffeisen Arena)

27 Temmuz Pazartesi

21.00 Galatasaray - Venezia FC (Hofmann Personal Stadion)

8 Ağustos Cumartesi

21.00 Galatasaray - Villarreal (RAMS Park) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Galatasaray, Villarreal, Avusturya, İstanbul, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan Hazırlık Maçları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaza sanıldı, silahlı saldırı olduğu ortaya çıktı Kaza sanıldı, silahlı saldırı olduğu ortaya çıktı
Venezuela’daki depremlerde binanın saniyeler içinde çöktüğü anlar ortaya çıktı Venezuela'daki depremlerde binanın saniyeler içinde çöktüğü anlar ortaya çıktı
16 yıl sonra bir ilk İspanya, Avusturya’ya şans tanımadı 16 yıl sonra bir ilk! İspanya, Avusturya'ya şans tanımadı
Uzman erbaş kanunu yasalaştı Sözleşmeli erlere kamuda istihdam imkanı Uzman erbaş kanunu yasalaştı! Sözleşmeli erlere kamuda istihdam imkanı
Sürücüler dikkat Araç içi ses ve görüntü sistemlerinde yeni kurallar Sürücüler dikkat! Araç içi ses ve görüntü sistemlerinde yeni kurallar
Buca’da belediye işçisinin ölümüne neden olan feci kaza kamerada Buca'da belediye işçisinin ölümüne neden olan feci kaza kamerada

20:33
Galatasaray’ın hazırlık maçı programı belli oldu Aralarında bir Avrupa devi de var
Galatasaray’ın hazırlık maçı programı belli oldu! Aralarında bir Avrupa devi de var
20:32
“Akademisyenle fotoğraf çektirmeyen Boğaziçili öğrenciye ceza“ iddiası
"Akademisyenle fotoğraf çektirmeyen Boğaziçili öğrenciye ceza" iddiası
20:28
Beşiktaş’tan Sertaç Şanlı’ya veda: Fenerbahçe’ye geri dönüyor
Beşiktaş'tan Sertaç Şanlı'ya veda: Fenerbahçe'ye geri dönüyor
19:56
Çekmeköy’deki alışveriş merkezinde silahlı saldırı Kafede oturan kadın yaralandı
Çekmeköy'deki alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Kafede oturan kadın yaralandı
19:11
İranlı liderler Hamaney’in tabutu başında gözyaşlarına boğuldu
İranlı liderler Hamaney’in tabutu başında gözyaşlarına boğuldu
18:45
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 21:02:01. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray'dan Hazırlık Maçları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.