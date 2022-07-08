Galatasaray'dan imzanın yıl dönümünde Fatih Terim paylaşımı: İmparatorumuzun kazandırdıklarıyla gurur duyuyoruz - Son Dakika
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Galatasaray'dan imzanın yıl dönümünde Fatih Terim paylaşımı: İmparatorumuzun kazandırdıklarıyla gurur duyuyoruz

08.07.2022 16:05
Galatasaray'dan imzanın yıl dönümünde Fatih Terim paylaşımı: İmparatorumuzun kazandırdıklarıyla gurur duyuyoruz

Galatasaray, kulübün efsane ismi Fatih Terim'in sarı-kırmızılı takıma futbolcu olarak ilk imzasını attığı 8 Temmuz 1974'ün yıl dönümünde paylaşım yaptı. Kulüpten yapılan paylaşımda, "Galatasaray efsanesi Fatih Terim'in kulübümüze ilk imzası. 8 Temmuz 1974. İmparatorumuzun kazandırdıklarıyla gurur duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı. Terim, tam 11 yıl boyunca Galatasaray'da top koşturdu.

Galatasaray'dan sürpriz bir Fatih Terim paylaşımı geldi. Sarı-kırmızılılar, "İmparator" lakaplı deneyimli hocanın kulübe futbolcu olarak ayak bastığı günün yıl dönümünü andı.

"İMPARATORUMUZUN KAZANDIRDIKLARIYLA GURUR DUYUYORUZ"

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray efsanesi Fatih Terim'in kulübümüze ilk imzası. 8 Temmuz 1974. İmparatorumuzun kazandırdıklarıyla gurur duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

1974 YILINDAN 1985 YILINA KADAR GALATASARAY FORMASI GİYDİ

Adana Demirspor altyapısında yetişen Fatih Terim, Galatasaray formasını ilk kez 1974 yılında giyerken, kariyerinin sonu olan 1985 yılına kadar sarı-kırmızılı camiada top koşturdu.

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Fatih Terim, Galatasaray, Spor, Son Dakika

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