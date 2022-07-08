Galatasaray'dan sürpriz bir Fatih Terim paylaşımı geldi. Sarı-kırmızılılar, "İmparator" lakaplı deneyimli hocanın kulübe futbolcu olarak ayak bastığı günün yıl dönümünü andı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray efsanesi Fatih Terim'in kulübümüze ilk imzası. 8 Temmuz 1974. İmparatorumuzun kazandırdıklarıyla gurur duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.
Adana Demirspor altyapısında yetişen Fatih Terim, Galatasaray formasını ilk kez 1974 yılında giyerken, kariyerinin sonu olan 1985 yılına kadar sarı-kırmızılı camiada top koşturdu.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'dan imzanın yıl dönümünde Fatih Terim paylaşımı: İmparatorumuzun kazandırdıklarıyla gurur duyuyoruz - Son Dakika