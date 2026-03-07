Galatasaray\'dan maç sırasında istifa çağrısı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 21. haftasında Galatasaray MCT Technic ile Türk Telekom karşı karşıya geldi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Türk Telekom, 93-90 kazandı.

POZZECCO VE PALMER DİSKALİFİYE EDİLDİ

İlk yarıyı geride kapatan Galatasaray'da ikinci yarının başlamasıyla birlikte deneyimli oyuncu James Palmer Jr. ikinci kez sportmenlik dışı faul yaptığı gerekçesiyle oyundan atıldı. Bu kararın hemen ardından sarı-kırmızılı takımın başantrenörü Gianmarco Pozzecco da ikinci teknik faul sonucu hakemler tarafından diskalifiye edildi.

GALATASARAY'DAN MAÇ ESNASINDA "İSTİFA" PAYLAŞIMI

Hakem ekibi tarafından bu kararlara tepki gösteren Galatasaray, maç esnasında sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Recep Ankaralı'yı istifaya davet etti. Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Recep Ankaralı İstifa!" ifadelerine yer verildi.