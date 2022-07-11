Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamada, "Şanlı Galatasaray formasıyla 3 kupa kazanan, sahaya her maç yüreğini koyan, takımına kaptanlık yapan, yeri geldiğinde bataklığa dönmüş penaltı noktasını elleriyle temizleyen Marcos do Nascimento Teixeira. Yolun açık olsun. Her şey için teşekkürler." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Galatasaray, Sevilla FC, İspanya, Marcao, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Galatasaray'dan Marcao için veda mesajı Açıklaması - Son Dakika

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