Galatasaray'dan Marcao için veda mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Galatasaray'dan Marcao için veda mesajı Açıklaması

11.07.2022 14:06
Galatasaray'dan Marcao için veda mesajı Açıklaması

Galatasaray, İspanya temsilcisi Sevilla'ya transfer olan Brezilyalı futbolcu Marcao Teixeira için veda mesajı yayımladı.

Galatasaray, İspanya temsilcisi Sevilla'ya transfer olan Brezilyalı futbolcu Marcao Teixeira için veda mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamada, "Şanlı Galatasaray formasıyla 3 kupa kazanan, sahaya her maç yüreğini koyan, takımına kaptanlık yapan, yeri geldiğinde bataklığa dönmüş penaltı noktasını elleriyle temizleyen Marcos do Nascimento Teixeira. Yolun açık olsun. Her şey için teşekkürler." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

Galatasaray, Sevilla FC, İspanya, Marcao, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan Marcao için veda mesajı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray'dan Marcao için veda mesajı Açıklaması - Son Dakika
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