Marcao'yu transfer eden Sevilla'nın gözü yine Galatasaray'da! Nelsson için bastırıyorlar

Sevilla, Galatasaray'ın yıldız savunmacısı Victor Nelsson için ısrarını sürdürüyor. İspanyol ekibi sarı-kırmızılıların kapısını yeni bir teklifle çaldı.

GALATASARAY, 25 MİLYON EURO İSTİYOR

Fanatik'in haberine göre, Bu sezon Galatasaray'dan Marcao'yu bonuslarla 15 milyon euroya transfer eden Sevilla bu kez Nelsson için 14+4 milyon euro bonuslarla teklif yaptı. Galatasaray yönetimi serbest kalma maddesi olan 25 milyon euronun altında oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmıyor.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

Galatasaray Danimarkalı stoperi geçen sezon 4 yıllık taksitler halinde 7 milyon euroya kadrosuna katmıştı. Nelsson'un güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro olarak gösteriliyor. 23 yaşındaki savunma oyuncusu geçtiğimiz yıl Galatasaray formasıyla 48 maçta forma giymiş ve bir gol atmıştı.