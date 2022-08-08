Sevilla, Galatasaray'ın yıldız savunmacısı Victor Nelsson için ısrarını sürdürüyor. İspanyol ekibi sarı-kırmızılıların kapısını yeni bir teklifle çaldı.
Fanatik'in haberine göre, Bu sezon Galatasaray'dan Marcao'yu bonuslarla 15 milyon euroya transfer eden Sevilla bu kez Nelsson için 14+4 milyon euro bonuslarla teklif yaptı. Galatasaray yönetimi serbest kalma maddesi olan 25 milyon euronun altında oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmıyor.
Galatasaray Danimarkalı stoperi geçen sezon 4 yıllık taksitler halinde 7 milyon euroya kadrosuna katmıştı. Nelsson'un güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro olarak gösteriliyor. 23 yaşındaki savunma oyuncusu geçtiğimiz yıl Galatasaray formasıyla 48 maçta forma giymiş ve bir gol atmıştı.
Son Dakika › Spor › Marcao'yu transfer eden Sevilla'nın gözü yine Galatasaray'da! Nelsson için bastırıyorlar - Son Dakika