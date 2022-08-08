Marcao'yu transfer eden Sevilla'nın gözü yine Galatasaray'da! Nelsson için bastırıyorlar - Son Dakika
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Marcao'yu transfer eden Sevilla'nın gözü yine Galatasaray'da! Nelsson için bastırıyorlar

08.08.2022 18:32
Marcao'yu transfer eden Sevilla'nın gözü yine Galatasaray'da! Nelsson için bastırıyorlar

Transfer döneminde Galatasaray'dan Marcao'yu alan Sevilla'nın sarı-kırmızılıların bir diğer stoperi Nelsson için de ısrarı devam ediyor. İspanya temsilcisi son olarak 14+4 milyon euroluk bir teklif sundu. Galatasaray ise futbolcunun serbest kalma bedeli olan 25 milyon euroyu talep ediyor.

Sevilla, Galatasaray'ın yıldız savunmacısı Victor Nelsson için ısrarını sürdürüyor. İspanyol ekibi sarı-kırmızılıların kapısını yeni bir teklifle çaldı.

GALATASARAY, 25 MİLYON EURO İSTİYOR

Fanatik'in haberine göre, Bu sezon Galatasaray'dan Marcao'yu bonuslarla 15 milyon euroya transfer eden Sevilla bu kez Nelsson için 14+4 milyon euro bonuslarla teklif yaptı. Galatasaray yönetimi serbest kalma maddesi olan 25 milyon euronun altında oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmıyor.

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PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

Galatasaray Danimarkalı stoperi geçen sezon 4 yıllık taksitler halinde 7 milyon euroya kadrosuna katmıştı. Nelsson'un güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro olarak gösteriliyor. 23 yaşındaki savunma oyuncusu geçtiğimiz yıl Galatasaray formasıyla 48 maçta forma giymiş ve bir gol atmıştı.

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SON DAKİKA: Marcao'yu transfer eden Sevilla'nın gözü yine Galatasaray'da! Nelsson için bastırıyorlar - Son Dakika
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