Galatasaray'dan Musiala Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray'dan Musiala Açıklaması

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Musiala'nın transferine dair çıkan iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Galatasaray, Alman ekibi Bayern Münih'in Alman futbolcusu Jamal Musiala'nın, sarı-kırmızılılara transfer olacağı yönündeki haberlerin gerçek olmadığını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden transfer konularıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde kulübümüz hakkında kasıtlı şekilde dolaşıma sokulan, gerçeği yansıtmayan haberler nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Profesyonel futbolcu Jamal Musiala'nın Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki iddialar gerçek dışıdır. Gerçek dışı olduğu açıkça ortaya konulan bu iddiaların ısrarla gündemde tutulması; kamuoyunu yanıltmaya ve kulübümüzün transfer çalışmalarını itibarsızlaştırmaya yönelik bir algı oluşturma çabasıdır. Bu spekülasyonların sahibi kişi ve mecraların geçen sezon da benzer gerçek dışı iddialarla kamuoyu karşısına çıkmış olmaları dikkat çekicidir. Galatasaray Spor Kulübü, transfer çalışmalarını kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda, büyük bir titizlik ve gizlilik içerisinde yürütmektedir. Gerçek dışı haberler ve spekülatif iddialar, kulübümüzün çalışma prensiplerini ve hedeflerini değiştirmeyecektir. Kamuoyunun ve büyük Galatasaray taraftarının, yalnızca kulübümüzün resmi açıklamalarını esas almasını, gerçeği yansıtmayan haber ve spekülasyonlara, bunları ısrarla dolaşıma sokan kişi ve mecralara itibar etmemesini önemle rica ederiz."

Kaynak: İHA

Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan Musiala Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, af tartışmalarına son noktayı koydu TBMM Başkanı Kurtulmuş, af tartışmalarına son noktayı koydu
Sirkeci’de tramvayın turiste çarptığı anlar kamerada Sirkeci'de tramvayın turiste çarptığı anlar kamerada
Başkanın “Gelmeyin“ paylaşımı tartışma sebebi oldu Başkanın "Gelmeyin" paylaşımı tartışma sebebi oldu
Esenyurt’ta yolda bulduğu kartla 10 bin liralık alışveriş yapan şüpheli kamerada Esenyurt’ta yolda bulduğu kartla 10 bin liralık alışveriş yapan şüpheli kamerada
İstanbullular dikkat Valilikten kritik uyarı geldi: Şiddetli fırtına yıkıp geçecek İstanbullular dikkat! Valilikten kritik uyarı geldi: Şiddetli fırtına yıkıp geçecek
MHP önerdi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum beğendi Parti kapatmaya yeni kriter MHP önerdi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum beğendi! Parti kapatmaya yeni kriter

13:35
Galatasaray’dan resmi Musiala açıklaması
Galatasaray'dan resmi Musiala açıklaması
13:18
Türkiye genelinde internet krizi Dev şirketten açıklama var
Türkiye genelinde internet krizi! Dev şirketten açıklama var
13:16
Eren Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili Adli Tıp’tan ilk bulgu
Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan ilk bulgu
12:10
Balıkesir Gömeç’te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı
Balıkesir Gömeç'te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı
11:56
Yürek burkan görüntü Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi
Yürek burkan görüntü! Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi
11:50
İspanya’da göç alarmı 24 saatte 49 bin kişi sınırı geçti
İspanya'da göç alarmı! 24 saatte 49 bin kişi sınırı geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 13:46:10. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray'dan Musiala Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.