Galatasaray'dan Paidar Demir Anması

Galatasaray, unutulmaz voleybolcularından Paidar Demir için anma mesajı yayımladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Galatasaray ve Türk voleybolunun unutulmaz isimlerinden, büyük kaptan Paidar Demir'i vefatının 20. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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