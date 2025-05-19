Galatasaray'dan Şampiyonluk Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray'dan Şampiyonluk Mesajı

İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunu kutladı ve Avrupa'da başarı hedeflediklerini belirtti.

19.05.2025 01:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, takım olarak iyi bir oyuncu grubuna sahip olduklarını belirtti.

İbrahim Hatipoğlu ile Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Aygün, Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u 3-0 yenerek şampiyonluklarını ilan ettikleri maçın ardından Levent'teki Galatasaraylılar Derneği Lokali'nde düzenlenen kutlamada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hatipoğlu, 25. şampiyonluğun kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, "Sonunda başarıya ulaştık. Zor ve uzun bir maratondu. Bu şampiyonluğu çaldırmadık. Bu şampiyonluk çalınmaya çalışıldı ama çaldırmadık. Şampiyonluğu tüm Galatasaraylılara armağan etmenin gururunu yaşıyoruz. Okan hocamız, müthiş bir performans sergiliyor. Son 3 sezona damga vurdu. Okan hocayı, teknik ekibi ve oyuncuları kutluyorum. Bugün, iyiler kazandı. Sahada iyi oynayanlar kazandı. İyi mücadele edenler kazandı." ifadelerini kullandı.

Gelecek sezon Avrupa'da başarılı olmak istediklerini anlatan İbrahim Hatipoğlu, "Bu sene bizim için en önemli konulardan biri Avrupa'daki sonuçlardı. Takımımız, şu anda daha güçlü. Bir arada oynamaya daha fazla alıştı. Özellikle son 8 haftadır müthiş bir oyun oynuyoruz. Bu iyi oyunu devam ettirerek Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sene güzel bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Avrupa'da eksik olan başarıyı telafi edeceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Sezon başından beri çok büyük sevinçler yaşadıklarını dile getiren Hatipoğlu, "İlk büyük sevincimizi Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 yendiğimiz maçta yaşadık. Daha sonra da çok güzel sonuçlar aldık. Alanya'daki galibiyete de parantez açmamız lazım." dedi.

Taraftar desteğini sonuna kadar hissettiklerini belirten Hatipoğlu, "Taraftarımız, bizi her yerde çok iyi destekledi. Gittiğimiz her deplasmanı, iç saha maçına çevirdiler. Bu durum, takımdaki oyuncuların öz güvenini çok artırdı. Taraftarın bu şampiyonlukta çok büyük payı var." şeklinde görüş belirtti.

"Osimhen'in kalmasını çok isteriz"

Nijeryalı santrfor Victor Osimhen'in bu sezon çok iyi performans sergilediğini dile getiren Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Taraftarlar, Osimhen'i istiyor. Burada önemli olan Galatasaray ve Osimhen'in kararı. Biz, Osimhen'in kalmasını çok isteriz. Bu takımdaki hiçbir oyuncunun gitmesini istemeyiz. Müthiş bir oyuncu grubumuz var. Karakter ve performans olarak ciddi bir fark yarattılar. Bu takıma sadece birkaç takviye yapmak yeterli. Osimhen, büyük bir oyuncu ama çok büyük performans veren başka oyuncular da vardı. Şampiyonluk ekip işi. Bu bir ekip başarısıdır."

Aygün: "Galatasaray camiası, şampiyonluğa inanmıştı"

Muzaffer Aygün ise çok önemli bir sezonu geride bıraktıklarını belirterek, "Bu sene gerçekten çok zordu. Galatasaray camiası, baştan beri şampiyonluğa inanmıştı. Bu şampiyonluk camiamıza hayırlı olsun. Yönetim olarak hepimiz dersimizi iyi çalışıyoruz. Önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir takım oluşturmak için çalışıyoruz. Hocalarımız dünyanın en iyi oyuncularını görmek için bekliyor. Takımdan gidecekler netlik kazanmadı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak ve ligde şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan Şampiyonluk Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü zincir markette bozuk ürün skandalı 3 şube kapatıldı Ünlü zincir markette bozuk ürün skandalı! 3 şube kapatıldı
Hindistan’da yıldırım düşmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti
Eski oyuncu Ahmet Fırat evinin balkonunda ölü bulundu Eski oyuncu Ahmet Fırat evinin balkonunda ölü bulundu
Ali Koç’tan Fenerbahçe Derneği’ne baskın Dernek Başkanı’na sert tepki Ali Koç'tan Fenerbahçe Derneği'ne baskın! Dernek Başkanı'na sert tepki
Ligue 1’de inanılmaz son 909’da ligin kaderi değişti Ligue 1'de inanılmaz son! 90+9'da ligin kaderi değişti
Eurovision 2025’i Avusturya kazandı Finale İsrail protestosu damga vurdu Eurovision 2025'i Avusturya kazandı! Finale İsrail protestosu damga vurdu
Yemen’den İsrail’e füze saldırısı Yemen'den İsrail'e füze saldırısı
Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsüne çarptı Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsüne çarptı
Dünya Miras Listesi’nde yer alan Hevsel Bahçeleri’nde 2 milyar liralık kenevir imha edildi Dünya Miras Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde 2 milyar liralık kenevir imha edildi
Eurovision’da Azerbaycan’dan İsrail’e 12 tam puan Eurovision'da Azerbaycan'dan İsrail'e 12 tam puan
Bass sesini deprem sanan vatandaşlar sokağa döküldü Bass sesini deprem sanan vatandaşlar sokağa döküldü

23:03
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
22:55
Mourinho’dan Galatasaray’a çok ağır sözler: Kutlayış biçiminiz, insani boyutunuzu gösterir
Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler: Kutlayış biçiminiz, insani boyutunuzu gösterir
22:37
Galatasaray’dan Acun Ilıcalı’ya bomba gönderme
Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme
21:44
Geceye damga vuran an Galatasaray’dan Jose Mourinho’ya olay gönderme
Geceye damga vuran an! Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya olay gönderme
20:56
Süper Lig’de şampiyon Galatasaray Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı
12:05
19 Mayıs’ta 3 büyükşehirde toplu taşıma ücretsiz olacak
19 Mayıs'ta 3 büyükşehirde toplu taşıma ücretsiz olacak
12:00
Küçük Ressam Zeynep Reyyan Gören’den ilk sergi
Küçük Ressam Zeynep Reyyan Gören'den ilk sergi
11:56
Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu
Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu
11:04
Can pazarı kamerada Köprüye çarpınca yelkenlere asılı kaldılar
Can pazarı kamerada! Köprüye çarpınca yelkenlere asılı kaldılar
11:02
Bakan Işıkhan açıkladı 95 ilaç daha geri ödeme listesinde
Bakan Işıkhan açıkladı! 95 ilaç daha geri ödeme listesinde
10:45
Boşanma aşamasındaki eşinin ailesine kezzapla saldırdı
Boşanma aşamasındaki eşinin ailesine kezzapla saldırdı
10:33
Yangın faciasında kahreden rapor 78 kişinin ölüm nedenleri ortaya çıktı
Yangın faciasında kahreden rapor! 78 kişinin ölüm nedenleri ortaya çıktı
10:11
Pilot tuvalete gitti, yardımcısı kokpitte bayıldı 200 yolcu pilotsuz kaldı
Pilot tuvalete gitti, yardımcısı kokpitte bayıldı! 200 yolcu pilotsuz kaldı
09:46
Bakan Yerlikaya duyurdu Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2025 02:26:34. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray'dan Şampiyonluk Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.