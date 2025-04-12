Galatasaray\'dan Samsunspor\'a 2-0 Galibiyet

SAMSUN (İHA) – Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor maçının ardından, "Mayıs yaklaştıkça Galatasaray takımı performansı her zaman yukarı çıkıyor ve bunu da net bir şekilde bugün gösterdik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Okan Buruk, açıklamalarda bulundu. Buruk, "Maça rakibimiz gol ile başladı aslında. Ofsayt olması tabii ki burada bizim için bir şanstı ama devamında maçın bütün bölümlerinde rakibimize çok fazla pozisyon vermeden attığımız 2 golle ve oyun üstünlüğü ile buradan ayrılıyoruz. O yüzden öncelikle oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Önemli bir galibiyet aldık. Hedefimiz devam ediyor. Mayıslar yaklaşıyor. Mayıs yaklaştıkça Galatasaray takımı performansı her zaman yukarı çıkıyor ve bunu da net bir şekilde bugün gösterdik" diye konuştu.

"İki maçta da çok iyi işler yaptık"

Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Okan Buruk, "Geçen hafta içi Fenerbahçe'yi deplasmanda kupa maçında yenmiştik. Bugün de Samsunspor'u burada deplasmanda yenmek, özellikle hem oyun olarak da oyun kalitesi olarak da taktiksel olarak da bence iki maçta da çok iyi işler yaptık. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Samsunspor'un önemli eksikleri bunu da göz ardı etmemek lazım. Önemli eksiklere sahipler. Hücumda da bence az ürettiler, ama az üretmenin nedeni bence Galatasaray takımının savunması bugün iyi işler yapmasıydı. Hem topa doğru sahip olduk hem rakibimizi biraz da kendi alanında tuttuk. Özellikle 1-0 sonrasında rakibimiz çok açılmadı aslında. Yani defansif dizilişini çok kaybetmedi. Bize çok pozisyon vermediler ama kendileri de çok fazla pozisyona girmedi" şeklinde konuştu.

"Bugün VAR kararları çok hızlı geldi"

Samsunspor'un ofsayt gerekçesi ile iptal edilen golüne de değinen Buruk, şunları kaydetti:

"Ben Fenerbahçe maçına kendi düşüncemi aktarmıştım. Bugün de tabii ki bu tür bir şey varsa Samsunspor'a da bu net şekilde aktaracaktır. Ama maalesef bir şey değişmiyor. Yani yarı otomatik var sisteminin verdiği karar maç içerisinde geçerli oluyor. Biz de hafta içi aynı şeyi yaşadık. Burada da dediğim gibi özgür bir şekilde inanıp inanmama hakkımız var. Ben o maçtakine inanmıyordum. Bugünkünü görmedim dediğim gibi. Sadece kulübede hemen gol olduktan sonra bilgisayara baktığımda oradaki görüntü biraz önde gibi gözüküyordu çizilen çizgiyi görmedim açıkçası. Bugün VAR kararları çok hızlı geldi. Oyunun akış açısından da önemliydi. Hem ofsayt pozisyonu geldi hem bizim itiraz ettiğimiz penaltı pozisyonu vardı, o da çok hızlı geldi başladı. Artık yani iyi mi, kötü mü? Bu konularla ilgili de çok konuşamıyoruz biliyorsunuz. Hemen sevkler başlıyor. O yüzden yani orada kırmızıçizgimiz var artık. Yani en ufak şeyde sevk ediyorlar sizi. Marka değerini düşürdüğünüz için. Futbolun önemli bir marka değerimiz var. O anlamda düşürdüğümüz zaman da orada bir sevk oluyor. O yüzden bu konulara da yani ofsayt çizgisi, hakem bunlar hep artık kırmızı çizgimiz onlara da çok girmiyor." - SAMSUN