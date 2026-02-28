Galatasaray'dan taraftarı küplere bindiren sansür sonrası yeni paylaşım - Son Dakika
Galatasaray'dan taraftarı küplere bindiren sansür sonrası yeni paylaşım

28.02.2026 16:51
Galatasaray'ın 1980-81 sezonuna ait simge armasız forması modern detaylarla yeniden vitrine çıkmasının ardından tanıtım filminde Fatih Terim'in görüntüsünün bir parmak tarafından kapatıldığı görülmüştü. Sarı-kırmızılılar, gelen tepkiler sonrası Fatih Terim'in fotoğrafının yer aldığı bir paylaşım yaparak ''1974'ten bu yana, efsanemizle gönül bağımız sonsuza dek... '' ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, 1980-81 sezonuna ait simge armasız formasını modern detaylarla yeniden vitrine çıkardı.

FATİH TERİM'İN FOTOĞRAFI SANSÜRLENDİ

Galatasaray'ın retro forma tanıtımında dikkat çeken bir ayrıntı krize yol açtı. Paylaşılan bir karede, sarı-kırmızılıların efsane ismi Fatih Terim'in yüzünün bir parmak tarafından kapatıldığı görüldü.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu olaya özellikle sosyal medyada büyük tepki gösterdi ve yapılan paylaşımın kaldırılmasını istedi. Bu gelişme üzerine yeni retro formasının klibi tüm hesaplardan kaldırıldı. Ardından Galatasaray, retro forma klibini Fatih Terim'in de yüzünün gözüktüğü şekilde yeniden paylaştı.

GALATASARAY'DAN FATİH TERİM PAYLAŞIMI

Galatasaray, yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından Fatih Terim için de bir paylaşım yaparak, "1974'ten bu yana, efsanemizle gönül bağımız sonsuza dek... " ifadelerini kullandı.

İşte Galatasaray'ın Fatih Terim paylaşımı:

