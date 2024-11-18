Galatasaray'dan Trabzonspor'a sürpriz teklif: Yıldız futbolcu için gözü kararttılar - Son Dakika
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Galatasaray'dan Trabzonspor'a sürpriz teklif: Yıldız futbolcu için gözü kararttılar

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Transfer döneminde hareketli günler geçiren Galatasaray, Trabzonspor'dan Eren Elmalı'yı transfer etmek istiyor. Sarı-kırmızılı ekibin, Eren Elmalı için Trabzonspor'a Kerem Demirbay ve 3 milyon euro teklif ettiği iddia edildi.

18.11.2024 10:50
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Süper Lig devi Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Trabzonspor'dan Eren Elmalı'yı kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılıların milli futbolcu için bordo-mavililere takas artı para önerisi yaptığı öne sürüldü.

KEREM DEMİRBAY'I DA VERECEKLER

Galatasaray'ın Eren Elmalı için Trabzonspor'a Kerem Demirbay takası ile birlikte 3 milyon euro teklif edeceği iddia edildi. Transferin gerçekleşmesinin yolu ise Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Kerem Demirbay'dan geçiyor.

Galatasaray'dan Trabzonspor'a sürpriz teklif: Yıldız futbolcu için gözü kararttılar
Eren Elmalı

Milliyet'in haberine göre, Şenol Güneş, Eren Elmalı'nın ayrılmasına izin verirse ve Kerem Demirbay, Trabzonspor'da formayı giymeyi kabul ederse transfer gerçekleşecek.

Galatasaray'dan Trabzonspor'a sürpriz teklif: Yıldız futbolcu için gözü kararttılar
Kerem Demirbay
Galatasaray\'dan Trabzonspor\'a sürpriz teklif: Yıldız futbolcu için gözü kararttılar

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Son Dakika Spor Galatasaray'dan Trabzonspor'a sürpriz teklif: Yıldız futbolcu için gözü kararttılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • aykut demirezen:
    Salim ya futbol cahilisin, yada kafayı bozmuşsunuz kaç yıldır şampiyon olamamaktan. hâlâ hakemler diyorsun. 22 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    bunlar zaten kardeş değilmi 4 9 Yanıtla
  • erdal yıldız:
    GS in arka bahçesi verir.Maçida verir erenide 3 8 Yanıtla
  • Salim Boz:
    Hakemler yetmedi tabi şimdi sıra Trabzon'da. Ey para sen nelere kadirsin 1 8 Yanıtla
  • ismail:
    işsiz ferhat eser nerdesin yiğidim yorumunu bekliyoruz 3 2 Yanıtla
  • kadir kınay:
    iyi para hemen verin gitsin 1 1 Yanıtla
  • Sercan Şen:
    Yanında birde Yusuf demiri isteriz 1 0 Yanıtla
  • Süzme OrospuÇucuğu ferhat eser:
    Ferhat sanane A K O E biz size karı koca diyor muyuz 1 0 Yanıtla
  • Coskun Kocaman:
    Verin gitsin alacağını sanmıyorum erende Bi cacık olmaz 0 0 Yanıtla
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