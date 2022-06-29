Galatasaray'dan yeni transfer hamlesi! Yıldız oyuncuyla prensip anlaşması sağlandı - Son Dakika
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Galatasaray'dan yeni transfer hamlesi! Yıldız oyuncuyla prensip anlaşması sağlandı

29.06.2022 10:07
Galatasaray'dan yeni transfer hamlesi! Yıldız oyuncuyla prensip anlaşması sağlandı

Yeni sezon öncesinde kadrosunu sağlamlaştırmak isteyen Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'de top loşturan Joao Pedro'yu renklerine bağlamak üzere.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan Galatasaray, transfer döneminde yıldız isimlerle kadrosunu güçlendirmek istiyor. Sarı kırmızılılar, hem 10 numara pozisyonunda hem de ileri uçta forma giyebilen Joao Pedro ile prensip anlaşmasına vardı.

Galatasaray'dan '10 numara' transfer! Yıldız oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldı

7 MİLYON EURO BONSERVİS

Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'de forma giyen Joao Pedro için 7 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Nico Schira'nın verdiği bilgilere göre Galatasaray, Pedro ile prensipte anlaşma sağladı. 30 yaşındaki yıldız oyuncuya İtalya Serie A'dan da talipler olduğu öğrenildi.

Galatasaray'dan '10 numara' transfer! Yıldız oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldı

8 YILDIR CAGLİARİ'DE

Joao Pedro, geride bıraktığımız sezonda 39 maçta 13 gol, 4 asist yapmıştı. 2014 yazından bu yana Cagliari forması giyen Joao Pedro, 270 resmi maçta 86 gol attı ve 28 asist üretti.

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SON DAKİKA: Galatasaray'dan yeni transfer hamlesi! Yıldız oyuncuyla prensip anlaşması sağlandı - Son Dakika
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