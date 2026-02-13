Galatasaray\'dan Yine Fırtına! 5-1

Galatasaray, Eyüpspor mücadelesiyle Trendyol Süper Lig'de bu sezon 14. kez 3 ve üstü gol kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray evinde Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 5-1'lik skorla kazandı ve puanını 55'e çıkardı. Ligde liderlik koltuğunda bulunan sarı-kırmızılılar aynı zamanda en çok gol atan ekip konumunda da yer alıyor. Aslan, ligde oynadığı 22 müsabakada rakip fileleri toplam 54 kez havalandırdı.

Galatasaray, bu karşılaşmayla birlikte ayrıca ligde 14. kez 3 ve üstü fazla gol kaydetti. - İSTANBUL