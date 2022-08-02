Galatasaray'dan, yeni transfer Leo Dubois'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, " Avusturya 'da gerçekleşen kampımızın son gününde oynanan Fiorentina karşılaşmasında sağ arka alt adalesinde ağrı hissederek oyunu terk eden oyuncumuz Leo Dubois'nın sponsorumuz Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde bugün yapılan MR incelemesinde 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Galatasaray'a Leo Dubois'ten kötü haber! - Son Dakika

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